Neljän ihmisen kuolemaan ja 19 ihmisen loukkaantumiseen johtaneen linja-auto-onnettomuuden tutkinta on valmistunut, ja onnettomuustutkintakeskus antoi siitä tiedotteen 29.4. Tutkinnan tulos ja sen johdosta annetut kuusi turvallisuussuositusta eivät kerro hyvää linja-autoalan turvallisuudesta tällä hetkellä.

Onnettomuuteen joutunut linja-auto oli tilausajossa, ja tutkinta paljastaa sen, minkä alalla ammatikseen ajavat linja-autonkuljettajat jo tietävät: tilausajoissa käytetään yleisesti tilapäisiä, tarvittaessa töihin kutsuttavia kuljettajia. Tällaisten silloin tällöin ajavien kuljettajien osalta ei yrityksellä usein ole kunnollista tietoa kuljettajan toimintakyvystä ja ajoterveydestä. Tilapäiset kuljettajat eivät useimmiten ole yrityksen työterveyshuollon piirissä, joten yrityksen mahdollisuudet arvioida kuljettajan työkykyä ovat heikot.

Tilapäiseltä kuljettajalta voi myös puuttua tarvittava kokemus linja-auton käsittelystä ja kyseisen ajoneuvon hallintalaitteiden tuntemus, koska ajaminen on satunnaista. Tämäkin tuli esille onnettomuustutkinnassa. Kysymys kuuluukin, pitäisikö linja-autonkuljettajan ajokortin ja ammatti-pätevyyden lisäksi vaatia tietty määrä vuodessa linja-autolla ajamista, jotta ammattipätevyys säilyisi voimassa. Nyt ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan, vaikka kuljettaja ei ajaisi moneen vuoteen lainkaan linja-autoa. Tällainen käytäntö on ymmärtääkseni olemassa esimerkiksi ilmailupuolella lentoluvan säilyttämisen osalla. Ellei kerry vuosittain tiettyä määrää lentotunteja, menettää luvat.

Miksi tähän on tultu? Miksi tilausajoja eivät aina aja ammatikseen linja-autoa ajavat kuljettajat? Kysymys on meille kaikille tutusta asiasta, rahasta. Tilausajot on kilpailutettu niin ”kuralle”, että useat isot linja-autoyhtiöt ovat jopa kokonaan luopuneet tilausajoliikenteestä tai ainakin vähentäneet sitä merkittävästi. Mielestäni hintakilpailu tilausajoliikenteessä on ollut epätervettä jo pitkään. Tilausajojen hintoja painaa alas myös linja-autojen vuokraaminen. On yleistä, että linja-auton ajo-oikeuden ja ammattipätevyyden omaava henkilö vuokraa linja-auton jostakin yhtiöstä ja suorittaa tilausajoja ”omaan piikkinsä”. Tämä on Suomessa laillista ja luvallista. Tällainen tilausajo ajetaan yhtiön liikenneluvalla. Osa linja-autoyhtiöstä on valmis antamaan linja-auton ilman kuljettajaa ajoon. Tällaisessa tilanteessa yhtiöllä on vieläkin pienemmät mahdollisuudet varmistua kuljettajan ajoterveydestä ja toimintakyvystä, kokemuksesta puhumattakaan.

Asiakkailla tai ajon tilaajalla on vastuu siitä, että valitaan oikea ja turvallinen tilausajo, jota ajaa ammatikseen linja-autonkuljettajan töitä tekevä henkilö. Linja-autoyhtiöiltä odotan vastuuta siitä, että he varmistavat kunnolla kenelle auton antavat. Mutta ehkä eniten kuulutan vastuuta teiltä, joilla on ajokortti ja ammattipätevyys ajaa linja-autoa, mutta se ei ole teidän varsinainen työnne tai olette jo eläkkeellä esimerkiksi linja-autonkuljettajan ammatista. Antakaa ammatikseen ajavien linja-autokuljettajien tehdä tämä ammattitaitoa ja vastuuta vaativa työ eli linja-auton ajaminen. Ei lähdetä itse, eikä anneta lastemme lähteä tilausajomatkalle, ellei linja-autoa aja ammattilainen, päivittäin linja-autoa ajava kuljettaja.

ILMOITUS

Itselläni on lähes 20 vuotta takana linja-autonkuljettajan työtä, myös tilausajoja. Ajamisen lopetin vuosia sitten siirtyessäni muihin töihin, enkä missään tapauksessa koe olevani enää ammattitaitoinen linja-autonkuljettaja.

Ettei kirjoituksestani synny väärää kuvaa, meillä on Suomessa myös vastuuntuntoisia linja-autoyhtiöitä, joilla ei ole edellä mainittuja kyseenalaisia ja jopa alan turvallisuutta heikentäviä käytäntöjä. Heiltä kun linja-auton tilaa, sitä ajaa yhtiön oma ja vakituisesti yrityksessä työtä tekevä kuljettaja.

Harri Pasanen

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

2. varapuheenjohtaja