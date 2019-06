Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ilmastokriisistä niin kuin se on

Tästä ollaan jo laajasti yhtä mieltä: Ilmastonmuutos on liian lievä ja lempeä ilmaisu kuvaamaan sitä katastrofia, joka on käsillä jo nyt ja joka uhkaa kaikkea elollista koko maapallolla. Kyse on kriisistä.

Ilmastokriisi ei ole mielipidekysymys.

Englanninkielisessä maailmassa muutoksesta käytetään myös ilmaisuja climate breakdown (ilmaston romahdus) ja emergency (hätätila). Ilmaston lämpenemisen sijaan puhutaan ilmaston kuumenemisesta.

Sanoilla rakennetaan maailmaa ja muokataan asenteita. Siksi myös Kansan Uutiset käyttää tästä lähtien ilmastonmuutoksen sijaan sanaa ilmastokriisi.

Muutos on asia, jota voi seurata sivusta, mutta kriisiin on reagoitava, heti.

Me reagoimme muun muassa näin.

ILMOITUS