Lehtikuva/Lionel Bonaventure

Eurooppalaiset suurseurat ovat panostaneet voimakkaasti naisjoukkueisiinsa.

Jalkapallon naisten MM-lopputurnaus käynnistyi Ranskassa viikko sitten. Takavuosina EM-tasolla menestystä saavuttanut Helmarit karsiutui valitettavasti tälläkin kertaa kisoista. Yleisradio päätti kuitenkin tehdä kulttuuriteon ja televisioida kaikki turnauksen ottelut asiantuntijastudion kera. Tähän mennessä jälki on ollut laadukasta viheriöiden esitysten tapaan.

Kisojen ensimmäisellä viikolla ei ole nähty suuria yllätyksiä. Tätä kirjoitettaessa turnauksessa on pelattu yhdeksän ottelua, joissa kärkisijoille povatut joukkueet ovat olleet voitokkaita – Saksa, Englanti ja Ranska etunenässä.

Suurimpana mestarisuosikkina on pidetty Yhdysvaltoja, joka on voittanut MM-kultaa kolme kertaa aiemmin ja on myös hallitseva maailmanmestari. Joukkueesta löytyy kokemusta ja voittamisen kulttuuria. Pelaajista kannattaa erityisesti seurata keskikentän dynamo Julie Ertziä, joka on tärkeässä roolissa tukemassa joukkueen heikkona lenkkinä pidettyä puolustuslinjaa.

Aiemmin mainittu kolmikko kuuluu mitalisuosikkien kärkikaartiin. Emäntämaa Ranska on USA:n ykköshaastaja. Joukkueen laatu kävi ilmi heti avausottelussa Etelä-Koreaa vastaan. Pallo liikkui jouhevasti ja hyökkäyspelaaminen oli monipuolista ja luovaa. Toppari Wendie Renard leijaili omissa korkeuksissaan keskityspalloissa molempien maalien edustalla.

Englantia luotsaa ManU:sta tuttu Phil Neville, ja joukkueen esitykset olivat lupaavia turnaukseen valmistavissa otteluissa. Neville on monipuolistanut Englannin pelaamista. Aiemmin nopeasti lähinnä pitkillä syötöillä eteenpäin hyökännyt ryhmä kykenee nykyisin myös pallonhallintajaksoihin. Maailman parhaan oikean puolustajan Lucy Bronzen otteita kannattaa pitää silmällä.

ILMOITUS

Naisten jalkapallossa eletään tällä hetkellä voimakasta kasvuvaihetta. Eurooppalaiset suurseurat ovat rynnineet kartalle ja panostaneet voimakkaasti naisjoukkueisiinsa, joiden myötä brändeiksi muuttuneiden seurojen toimintaa on mahdollista laajentaa entisestään. Joukkueiden budjetit ovat moninkertaistuneet, ja ammattimaistumisen myötä myös maajoukkueiden taso on noussut huimasti viime vuosien aikana.

Myös kysyntää riittää. Maaliskuussa tehtiin uusi yleisöennätys naisten peleissä, kun Atlético Madridin ja Barcelonan ottelua seurasi yli 60 000 katsojaa.

Kisojen alla on puhuttu paljon tasa-arvokysymyksistä ja naisurheilijoiden arvostuksesta. Viime vuonna maailman parhaaksi naisjalkapalloilijaksi valittu Norjan Ada Hegerberg ei ole mukana MM-turnauksessa. Hän päätti lopettaa maajoukkueuransa protestiksi Norjan liiton naisille tarjoamille olosuhteille. Hegerbergin mukaan kyse on ennen kaikkea asenteesta ja kunnioituksesta – siitä, että niin naiset kuin nuoret tytötkin saavat hyvät harjoitusmahdollisuudet ja voivat unelmoida jalkapallourasta.

Myös muita protesteja on nähty viime vuosina. Yhdysvaltojen maajoukkueen pelaajat haastoivat maansa jalkapalloliiton oikeuteen syrjinnästä liittyen muun muassa palkkaepätasa-arvoon. Suomessakin keskusteltiin viime vuonna naisten maajoukkuekorvauksista, jotka olivat tasa-arvolain vastaisesti reilusti miesten korvauksia pienempiä. Lopulta miesten joukkue leikkasi palkintorahojaan, jotta naiset saisivat enemmän rahaa. Teko oli arvostettava ja jalo, mutta Hegerberginkin esille nostamaa perimmäistä ongelmaa se ei ratkaissut.

Omien valmennuskokemusteni perusteella nuorimmissa ikäluokissa ei ole nähtävissä suuria eroja olosuhteiden osalta. Tilanne muuttuu murrosiässä, jolloin pojista aletaan koulia ammattilaisia ja tyttöjen pelaaminen muuttuu liian monen avaintoimijan silmissä puuhasteluksi. Korvauksiin liittyvän tasa-arvokorjauksen ohella tähän asiaan tarvitaan jatkossa asennemuutos.

Sunnuntain vakiokupongilla kesä jatkuu kotimaan sarjojen merkeissä. Ykkösen peleistä poimitaan varmaksi kohteen 3 Jaro, joka katkaisee voitottomien otteluiden putkensa Kajaanin kustannuksella. Kakkosessa rivin kannalta tuloksekas ykkösvarma löytyy kohteesta 13, jossa kauden avausvoittonsa ottanut OLS jatkaa voittojen tiellä VPS/2:ta vastaan.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 15.6. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: X (2), 2 (X), 1, X (2), 1, 1, X (1), 2 (X), 2, 1, 1 (X), 1, 1.