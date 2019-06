Viimeinen uuden hallituksen aloittajaismuodollisuuksista saatiin maaliin torstaina iltapäivällä, kun eduskunta antoi hallitukselle luottamuslauseen äänin 113–75. Äänestys käytiin tiedonannosta, jolla hallitus toi ohjelmansa eduskunnan arvioitavaksi.

Itse keskustelua voi kutsua värikkääksi, jos jatkuvia rimanalituksia haluaa sellaiseksi kutsua. Perussuomalaisten uusi eduskuntaryhmä osoitti haluavansa viedä parlamentaariseen puheen ala-arvoisuudessaan aivan uudelle tasolle.

Esimerkkejä:

Jukka Mäkynen:

– Ja ministeri Ohisalolta kysyn: onko hallitusohjelman tarkoitus, että paperittomat/laittomat maahanmuuttajat sijoitetaan suoraan poliisikoulutukseen, ja onko heillä panta jalassa?

Sheikki Laakso:

– Tietysti nyt tässä vielä on sellainen ongelma, että tämä hallitus todennäköisesti itsekin tulee tietämään sen, että tämä rahahomma ei riitä, ja tästä tietysti todennäköisesti tietyt puolueet jo tarkoituksella tekivät tällaisen ilmastohömpän ennen vaaleja, että sen varjolla voidaan sitten ruveta jossain vaiheessa verottamaan lisää.

Ano Turtiainen:

– Hallitusohjelman suurimpia voittajia ovat työssä käymättömät ulkomaalaiset suurperheelliset, joiden vastikkeettomat tulonsiirrot nousevat. Heidän elämäänsä helpotetaan moni tavoin, ja raha siihen kaivetaan suomalaisen duunarin taskusta.

Mikko Lundén:

– Eräs edustaja sanoi, että Rinteen hallituksen ohjelma on kaikkien aikojen paras. Mutta kenelle? Ei ainakaan suomalaisille, vaan afrikkalaisille.

Juha Mäenpää:

– Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ”Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.” Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa.

Suurimman oppositiopuolueen varjossa oleva kokoomuskin lähti varsinaisen keskustelu jälkeen laukalle ja sen teki vielä yleensä herrasmiesmäinen puheenjohtaja Petteri Orpo ennen äänestystä.

Hallitus tulee saamaan eduskunnan enemmistön tuen. IS tutkimuksen mukaan hallitus on jo nyt menettänyt suomalaisen enemmistön tuen. Hallituksen on otettava tämä vakavasti huomioon.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) 13. kesäkuuta 2019