Chilen puolikuivalla alueella sataa yhä vähemmän ja arvaamattomammin. Se ei estä hedelmien ja vihannesten kasvatusta kouluissa, jotka ovat ryhtyneet keräämään sadevettä ja kierrättämään pesuvesiä. Mallin toivotaan leviävän kouluista koteihinkin.

Reilun 100 000 asukkaan Ovalle sijaitsee Coquimbon alueella Atacaman autiomaan etelärajalla, 400 kilometriä pohjoiseen pääkaupungista Santiagosta.

Chilen ilmatieteen laitoksen mukaan Ovallessa saatiin viime vuonna sadetta 37,6 millimetriä, kun keskiarvo vuosina 1981–2010 oli 105,9 milliä.

”Ilmastonmuutos on vähentänyt sateita, ja ne tulevat rankkoina kuuroina. Kummastakin on haittaa asukkaille”, sanoo maantieteilijä Nicolás Schneider, jonka perustama järjestö edistää pesuvesien kierrätystä.

Hän on tehnyt yhteistyötä Ovallen ja pienen Rio Hurtadon kunnan maaseutukoulujen kanssa kahdeksan vuotta. Sinä aikana on kierrätetty ainakin miljoona litraa niin sanottuja harmaita vesiä, Schneider arvioi.

Vesi kiistojen kohteena

Samo Alton peruskoulun johtaja Omar Santander sanoo, että aiemmin vuolaan Hurtadojoen vesi on vähentynyt niin, ”että asukkaat joutuvat riitelemään kasteluvedestä”.

”Aikuisten tavat juontuvat ajalta, jolloin vettä oli riittävästi. Koululaisten avulla levitämme nyt koteihin uutta tietoisuutta”, hän sanoo.

Admalén Flores, 13, kehuu, että koulun kasvimaalta saadut tomaatit ovat hyviä ja maukkaita. Ikätoveri Alexandra Honores kertoo isoäitinsä alkaneen myös kierrättää talousvesiä.

El Guindon peruskoulu oli huonossa maineessa, koska sen ympäristössä liikkui ennen paljon huumeita. Harmaan veden kierrätys sai kuivan maan tuottamaan, ja koulun arvostus nousi projektien ansiosta.

”Kokemus on ollut hyvin palkitseva. Se on lisännyt lasten ja koko yhteisön tietoisuutta siitä, miten tärkeää on pitää huolta vedestä ja luonnosta”, luonnontieteitä opettava Gisela Jaime kertoo.

Suodattimet tehtiin itse

Ovallen polyteknisen lyseon oppilaat rakensivat opettajiensa johdolla vedensuodatusjärjestelmän Katolisen yliopiston professorin Eduardo Leivan idean pohjalta.

Talteen otetaan pesuvedet 1 200 oppilaan koulun vessoista ja suodatuksen jälkeen niillä kastellaan laajat alueet, joille on istutettu 48 puulajia. Kesäkuussa suodatusjärjestelmä asennetaan kahdeksaan muuhun kouluun Ovallessa.

”Käytimme mahdollisimman likaista vettä testatessamme suodatinta, joka on tehty täällä koululla kierrätysmateriaaleista. Voitimme sillä ensimmäisen palkinnon Coquimbon alueen koulujen tiedekilpailussa”, sähköoppia opiskeleva Duan Urqueta, 17, ylpeilee.

Teollisuustekniikkaa opiskeleva Pablo Cortés, 17, tunnustaa hankkeen merkinneen hänelle valtavaa harppausta oppimisessa ja elämässä. ”Koko persoonallisuuteni muuttui.”

Seuraavaksi hankkeeseen aiotaan yhdistää aurinkoenergian käyttö, mikä alentaa vesipumppujen kustannuksia.

