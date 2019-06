Aika kuulla muitakin kuin talousasiantuntijoita. Mitä sanovat muut tieteilijät?

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikaosaston johtaja Tommi Laitio sanoi Twitterissä unelmoivansa maailmasta, jossa toimittajat pyytäisivät analyysiä politiikkatoimenpiteiden järkevyydestä muiltakin tieteen edustajilta kuin taloustieteilijöiltä. Toiveesi täyttyköön!

Arvon kirjallisuustieteilijä, mitä mieltä olette Suomen hallitusohjelmasta?

Kaikkitietävä kertoja on eräänlainen paluu vanhaan, mutta välillä on viitteitä, että kyseessä olisi kuitenkin epäluotettava kertoja. Jotkut faktoina esitetyt väitteet paljastuvat tarkemmassa tarkastelussa monitulkintaisiksi ja jopa ironisiksi. Kielellisesti teksti on kuitenkin sekava ja täynnä ilmeisen tahattomia kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Henkilöiden sisäinen monologi jäi puuttumaan täysin.

Lisäksi mielestäni kirjallisuustieteelle pitäisi antaa lisää rahaa.

Arvon maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon tutkija, mitä mieltä olette Suomen hallitusohjelmasta?

Hallitusohjelmassa pahimmaksi strategiseksi uhaksi on määritelty ilmastonmuutos. Sun Tzu sanoi, että korkeinta sotataitoa on voittaa vihollinen ilman taistelua. Ilmastonmuutos pitäisi siis voittaa ilman taistelua käyttäen hyväksi esimerkiksi tiedustelua, maastoa ja vihollisen moraalin heikentämistä. Se tapahtuu niin, että kun aiotaan hyökätä, pitää vaikuttaa toimettomalta. Kun armeija on lähellä, vihollisen pitää luulla, että se on kaukana. Jos vihollinen on vahvempi, häntä on vältettävä.

Hallitusohjelmaa on siis luettava niin, että siinä huijataan ilmastonmuutosta luulemaan, että ryhdytään kohtalaisiin toimiin. Mutta todellisuudessa ei ryhdytäkään. Näin ilmastonmuutos tulee yllätetyksi ja se voitetaan ilman taistelua. Annan tästä lopputyöstä korkeimman arvosanan.

Lisäksi mielestäni sotataidontutkimukselle pitäisi antaa lisää rahaa.

Arvon fyysikko, mitä mieltä olette Suomen hallitusohjelmasta?

Hallitus yrittää pidentää työuria alusta, keskeltä ja lopusta, mutta äärettömän pitkä ura kiertyisi avaruuden kaareutuessa itsensä ympärille ja johtaisi lopulta siihen, että työura alkaa ja loppuu samassa pisteessä. Harmillisesti painovoima mainitaan koko ohjelmassa vain kerran.

Lisäksi mielestäni fysiikantutkimukselle pitäisi antaa lisää rahaa.

Arvon pelitutkija, mitä mieltä olette Suomen hallitusohjelmasta?

Onko politiikka peliä vai todellisuutta?

Jos yhteiskunta nähdään nollasummapelinä, se tarkoittaa, että yhdet häviävät kun toiset voittavat, ja jakovaraa on vain tietty summa. Mutta jos siinä on enemmän muuttujia ja jopa satunnaisuutta, on sen ennustaminen vaikeampaa ja kiinnostavampaa.

Vaaleissa oikeistopuolueet lupasivat kattaa veronalennukset ”dynaamisilla vaikutuksilla” eli silloin he eivät uskoneet yhteiskunnan olevan nollasummapeliä – ja media oli samaa mieltä. Nyt kun tuleva hallitus lupaa samaa, ovat oikeisto ja media muuttaneet käsitystään siitä, että yhteiskunta sittenkin on nollasummapeli. Kiinnostavaa.

Asiaa voisi tutkia tarkemmin, jos pelitutkimukselle annettaisiin lisää rahaa.

Arvon yhteiskuntatieteilijä, mitä mieltä olette Suomen hallitusohjelmasta?

Anteeksi, en ehtinyt vielä lukea sitä. En arvannut, että joku minultakin kysyisi vaikka en ole edes Nordeassa töissä. Mutta varmaan yhteiskuntatieteille pitäisi antaa lisää rahaa!

Kirjoittaja on kirjailija, pelisuunnittelija ja yrittäjä.