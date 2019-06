Jarno Mela

Remontti sulkee osan Kansallisteatteria ensi talvena. Budjetti on 63 miljoonaa euroa, ja Suomen uusi hallitus saa sen päätettäväkseen kesällä.

On kauan tunnustettu, että Kansallisteatterin rakennus kaipaa nopeasti remonttia. Ja yhtä kauan sitä on lykätty. Kuitenkin ensi vuoden alussa talossa vihdoin alkavat suuret purku- ja muutostyöt.

– Fakta on, että käytössä on jopa vuonna 1902 väsättyjä virityksiä. Työturvallisuudenkin kannalta remontilla on lievästi sanoen kiire, sanoo pääjohtaja Mika Myllyaho.

2000-luvun alussa korjattiin vanha puoli, torinpuoleinen graniittilinna. Nyt remontoidaan teatterin muut tilat ja rakenteet. 1930-luvulla noussut väliosa puretaan kokonaan uuden tieltä, ja 1950-luvulla pystytetty rakennus Kaisaniemen puiston laidalta uudistuu sekin täysin.

Arkkitehtien suunnitelmat ovat koreat, ja luvassa on kosolti uutta ja kiehtovaa, kuten tyystin uusi Taivassali-näyttämö. Teatterin kokeminen rikastuu monin tavoin.

ILMOITUS

Remontin on määrä valmistua kolmessa vuodessa, alkuvuoteen 2023 mennessä. Suuri näyttämö toimii koko ajan, mutta muita väistötiloja haetaan paraikaa kuumeisesti.

Hirmuisin kysymys on raha. Kokonaisbudjetti kipuaa 63 miljoonaan euroon, josta on saatu vasta kaksi miljoonaa hankesuunnitteluun. Taannoin sen myönsi kulttuuriministeri Sampo Terho.

Myllyaho sanoo, että poliitikkoja ja muita päättäjiä on tavattu ja lobattu pitkään. Asia tulee uuden hallituksen päätettäväksi kesällä. Kulttuurihenki punnitaan oitis.