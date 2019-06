vaalikaudella täytyy vähentää köyhyyttä. Kaikista heikoimpien on saatava apuja eri ongelmiin. Vuonna 2019 on alettava tehdä eduskunnassa kaikki sen eteen, että ylipäätään ihmisillä Suomessa on oltava oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään.

Tutkimusten mukaan köyhyys saattaa aiheuttaa vaikeita katkeruuden tunteita ja köyhillä ei ole rahaa ostaa lääkkeitä ja ruokaa. Näin ei enää saa jatkua.

Sivistyneessä ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa pidetään huolta niistä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Kansanedustajien on nyt keksittävä keinot, miten köyhyys saadaan vähenemään. On luotava sellainen uusi sosiaalitukijärjestelmä, että tehdystä työstä jää rahaa enemmän käyttöön. Eriarvoisuustyöryhmää vetänyt professori Juho Saari piti juuri sitä kovin tärkeänä.

Mika Lille

Helsinki