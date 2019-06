Maia Raitasen Muurahainen lypsyllä (Into 2019) kertoo luonnon moninaisista ötököistä ja niiden elintavoista. Samalla kuvataan myös luonnon kiertokulkua: luonnossa ei ole loppua, ja yhden loppu on toisen alku. Nyhäsiivellä, viljakukolla ja keltanilkkahelosurrilla on kaikilla oma paikkansa ekosysteemissä. Kuvassa yksityiskohta kirjan kannesta.

Airi Savisaaren kirjoittama Niilo rakentaa pöntön (Karisto 2019) opastaa ihan oikean linnunpöntön tekemiseen ja lintuharrastuksen alkuun. Isän rakentamassa pahvilaatikkopöntössä Niilo ja Hilla voivat eläytyä vastakuoriutuvien linnunpoikasten elämään. Kirjan on kuvittanut Hannamari Ruohonen.

Tove Janssonin luoman Hemulin kasviharrastus on kehyskertomuksena Päivi Kaatajan Hemulin kasviolle (WSOY 2019). Se on kaunis kirja, joka esittelee 150 Suomessa kasvavaa yleistä kasvia. Veikkaan, että jokainen aikuinenkin löytää uutta tietoa tästä oppaasta! Kasviossa on Janssonin originaalipiirrokset.