Tasa-arvo ja matalan kynnyksen harrasteliikunta ovat satavuotiaan TUL:n tienviitat tulevaan.

Satavuotisjuhlavuottaan viettävä Työväen Urheiluliitto TUL on yhäkin monipuolinen urheilu- ja liikuntajärjestö, mutta hallituksen varapuheenjohtaja Riku Ahola nostaa järjestön strategiasta keskiöön matalan kynnyksen harrasteliikunnan.

– Liikunnan pitäisi olla mahdollista mahdollisimman monelle. Rahoituksen jaossa ja kaikessa haluamme huomioida matalan kynnyksen liikunnan ja haluamme kannustaa seuroja pitämään liikunnan kustannukset mahdollisimman matalina.

Matalan kynnyksen toiminnasta hyvänä esimerkkinä Ahola mainitsee Helsingin Jyryn, joka järjestää muun muassa juoksukouluja, jumppia lapsille ja nykytanssia naisille.

Järjestön perustehtäviä ei pidä unohtaa. Niistä Ahola haluaa muistuttaa, että TUL on myös kasvatusjärjestö.

– Meillä on vahvaa järjestökasvatusta, valmennuskoulutusta, leiriohjaajakoulutusta, nuoriso- ja ohjaajakoulutusta. Näitä palveluita tarjoamme jatkossakin liikuntaseuroillemme.

Juhlavuosi huipentuu viikon päästä järjestettävään tapahtumaviikonloppuun.

Ahola lisää vielä, että TUL on edelläkävijä kansainvälinen nuori toimija -koulutuksessa. Sitä kautta järjestö pyrkii rakentamaan kansainvälistä nuorisoliikuntaverkostoa ja antamaan nuorille välineitä toimia verkostossa.

TUL haluaa olla vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se ajaa tasa-arvotavoitetta muun muassa seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajien liikuntakysymyksissä. Ahola kertoo että TUL:lla on yhteistyötä Seksuaalinen tasavertaisuus SETAn kanssa. Tänä kesänä yhteistyötä tehdään Pride-tapahtuman tiimoilta.

Mamanet leviää

Uusinta uutta on myös Mamanet-harrastus, jota Ahola itse on ollut tuomassa Suomeen Israelista. Yhteistyökumppaniksi hän löysi Fimu ry:n, joka on suomalainen monikulttuurinen liikuntayhdistys. Mamanetissä on kyse lentopallon iskuttomasta versiosta, koppipallopelistä, jota TUL on viime syksystä alkaen järjestänyt maahanmuuttajanaisille. Myös Helsingin kaupunki tuli kumppaniksi käynnistämään Mamanet-toimintaa.

– Se on mielenkiintoinen yhdistelmä naisten omaa vaikuttamista yhteisöönsä ja naisten harrasteliikuntaa, sellaista joka sopii kaikenikäisille.

Israelissa naiset ovat Aholan mukaan pystyneet Mamanetin avulla rikkomaan rajat arabikristittyjen ja juutalaisten välillä. Harrastuksellaan naiset ovat Aholan mukaan ottaneet myös kantaa patriarkaaliseen yhteiskuntaan.

– Suomessa maahanmuuttajilla on ollut hyvin vaikeaa löytää itselleen harrastusta, koska heillä on rajoitteita, kuten pukeutumissäännöt sekä esimerkiksi se, että miehiä ei voi olla heidän kanssaan samoissa tiloissa.

Lisäksi maahanmuuttajanaiset tulevat usein kulttuureista, joissa naisia ei ole kannustettu harrastamaan liikuntaa. On siis voitettava monenlaisia esteitä ja ennakkoluuloja, jotta maahanmuuttajanaiset pääsevät kohentamaan kuntoaan liikunnalla ja luomaan siitä omia verkostojaan.

Koppipalloa voi tällä hetkellä harrastaa ainakin Helsingin Vuosaaressa, Espoossa, Vantaalla, Turun lähellä Piikkiössä ja pian myös Kotkassa. Ahola arvioi, että aktiivisia harrastajia on tällä hetkellä 50–100. Tänä keväänä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Fimulle määrärahan, jonka turvin se voi nyt viedä lajia eteenpäin.

Mamanet on mukana TUL:n tapahtumaviikonlopun 14.–16.6. lajiesittelyissä.

Juhlavuoden kohokohta

TUL:n juhlavuosi huipentuu viikon päästä järjestettävään tapahtumaviikonloppuun. Silloin TUL-seurojen lajit saavat esittäytyvät turnauksissa ja näytöksissä. Myös lajikokeiluja on tarjolla.

Perjantaina 14.6. järjestetään Helsingin Kaupunginteatterissa TUL100 Teatterigaala voimistelun ja tanssin merkeissä. Pääjuhlanäytös Joukkojen juhla lauantaina 15.6. tarjoaa katsauksen suomalaisen liikuntakulttuurin sekä urheiluseurojen historiaan.

Sunnuntaina 16.6. Töölön kisahallissa järjestetään International Show Competition, joka on eri voimistelu- ja tanssilajeista koostuva kansainvälinen juhlakilpailu.

Viikonlopun päättää sunnuntaina 16.6. TUL:n 30. liittokokous.