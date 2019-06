IPS/Khaled Alashqar

Yhdysvallat ehdotti toukokuussa, että on aika lakkauttaa Palestiinan pakolaisia auttava YK-järjestö UNRWA, joka on toiminut vuodesta 1950. USA on jo vetänyt järjestöltä tukensa, joka oli 270 miljoonaa euroa vuodessa.

Asiantuntija muistuttaa, että Geneven sopimusten mukaan huolehtiminen valloitettujen alueiden asukkaista kuuluu miehittäjälle. Se kattaa muun muassa järjestyksenpidon, terveydenhuollon ja ravinnon turvaamisen.

Palestiinalaisista on kuitenkin joutunut huolehtimaan YK, ”sillä Israel on alistanut heidät toistuville hyökkäyksille ja piiritykselle, mikä on estänyt normaalin taloudellisen toiminnan”, vanhempi tutkija Sam Hussein Washingtonin Institute for Public Accuracy -laitoksesta sanoo.

UNRWA:n ruoka-avun varassa on Gazassa kaksi miljoonaa palestiinalaista.

