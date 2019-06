Koululaisten ilmastolakot aloittanut Greta Thunberg, 16, ja maailmanlaajuiseksi kasvanut Fridays for Future -liike palkitaan Amnesty Internationalin Ambassador of Conscience -kunnianosoituksella.

– Kunnianosoitus myönnetään ihmisille, jotka ovat osoittaneet uniikkia johtajuutta ja rohkeutta työskennellessään ihmisoikeuksien puolesta. En voisi kuvitella parempaa vastaanottajaa palkinnolle kuin Greta Thunberg ja Fridays for Future -ilmastolakkoliikke, sanoo Amnesty Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoo.

Hänen mukaansa jokainen nuori, joka on osallistunut ilmastolakkoihin, on inspiroiva esimerkki siitä, mitä tarkoittaa, kun toimii omatuntonsa puolesta.

– Nuoret muistuttavat meitä siitä, että ihmisoikeuksien suojeleminen ilmastokatastrofilta on kaikkien yhteinen asia.

Greta Thunberg osoittaa mieltään Ruotsin valtiopäivätalon edessä joka perjantai siihen saakka, kunnes maan hallitus lupaa ottaa kovat keinot käyttöön ilmastokriisin torjumiseksi.

Thunberg aloitti koululakkonsa yksin elokuussa 2018, mutta niistä kasvoi nopeasti globaali ilmiö. Lakkoja on sittemmin järjestetty yli sadassa maassa ja perjantaina 24. toukokuuta 2019 niihin osallistui yli miljoona nuorta ympäri maailman.

– Palkinto on suuri kunnianosoitus. Se ei ole minun palkintoni, vaan kaikkien meidän palkinto. Omantunnon mukaan toimiminen tarkoittaa sitä, että taistelee niiden asioiden puolesta, joihin uskoo. Jokainen liikkeeseen osallistunut ihminen tekee juuri sitä, Thunberg kiittää.

Viikko sitten Thunberg twiittasi Wienistä, että menossa on viikko 41 ilmastolakossa.

School strike week 41.

And we are 35000 people in Vienna!! #climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/2zVRvQTUuh

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 31. toukokuuta 2019