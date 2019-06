Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sana hyvinvointivaltio teki paluun politiikan kieleen.

Pääministeri Antti Rinteen mukaan hallitusneuvotteluihin lähteneet viisi puoluetta eivät jättäneet Säätytalolla omia mielipiteitään, mutta neuvottelupöytään jokainen otti mukaansa arvojensa lisäksi ratkaisuhakuisuuden ja yhteistyön hengen.

– Sen pohjalta syntyi tulevaisuushallitus ja ohjelma, joka katsoo eteenpäin. Uudella hallituksella on vahva mandaatti kansalta tehdä tulevaisuuspolitiikkaa ja rakentaa kestävän kehityksen Suomea, Rinne sanoi, kun uusi hallitus kävi tervehdyskäynnillä tasavallan presidentti Sauli Niinistön luona Presidentinlinnassa noin tunti nimittämisensä jälkeen.

Rinteen mukaan uusi hallitus on sitoutunut vastuulliseen talous- ja työllisyyspolitiikkaan.

– Olemme sitoutuneet vahvistamaan Suomen kilpailukykyä ja työllisyyskehitystä. Siksi olemme päättäneet tehdä merkittäviä tulevaisuusinvestointeja ja -uudistuksia osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Osaava kansakunta on menestyvä kansakunta.

– Uusi hallitus huolehtii samalla myös oikeudenmukaisuudesta. Poistamme eriarvoisuutta ja kavennamme tuloeroja. Se on tärkeää, sillä suomalaisen hyvinvointivaltion voimavarana on ollut ajatus siitä, että olemme kaikki samassa veneessä. Se, että jokaisen ihmisen hyvinvointi on kaikkien yhteinen etu.

ILMOITUS

Ilmastokriisi otetaan vakavasti



Rinne sanoi, että vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ilmastonmuutoksen ratkaiseminen nousi vahvemmin esille kuin koskaan aiemmin.

– Vanha sananlasku sanoo, että jos haluaa mennä nopeasti, pitää mennä yksin; jos taas haluaa mennä pitkälle, pitää mennä yhdessä.

– Ilmastonmuutoksen torjunnassa meidän pitää mennä pitkälle – nopeasti. Siihen tämä hallitus on yhdessä sitoutunut. Otamme vakavasti koko ihmiskuntaa uhkaavan ilmastokriisin. Teemme sen paitsi lastemme ja tulevien sukupolvien takia, myös siksi, että se on oikein ja toiminnan aika on nyt. 2030-luvulla ei ole enää varaa kysellä, olisiko meidän sittenkin pitänyt toimia.

Heinäkuussa alkavaa EU-puheenjohtajuutta Rinne piti Suomelle suurena mahdollisuutena.

– Suomi on omalla paikallaan EU:n eturivissä aktiivisena ja yhteistyökykyisenä vaikuttajana. Olemme sitoutuneet aktiiviseen ulkopolitiikkaan, jota tasavallan presidentti johtaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

– Tämä hallitus on sitoutunut siihen, että reilulla ja oikeudenmukaisella tulevaisuuspolitiikalla huomenna on paremmin kuin tänään. Niin Suomessa, Euroopassa kuin kansainvälisesti.

Niinistö opasti uutta hallitusta yhtenäisyyteen ja keskinäiseen luottamukseen.

Presidentti @Niinisto uudelle @AnttiRinnepj hallitukselle: Teiltä odotetaan paljon, teitä tullaan haastamaan ja teiltä tullaan vaatimaan. Laajapohjaisen hallituksen yhtenäisyydellä ja keskinäisellä luottamuksella on suuri merkitys. #uusihallitus — TPKanslia (@TPKanslia) 6. kesäkuuta 2019

Hän ennusti epävakaiden aikojen jatkuvan.

Presidentti @Niinisto uudelle hallitukselle: Maailman epävakaus tulee jatkumaan. Teiltä tullaan vaatimaan kykyä vastata olosuhteiden nopeisiin muutoksiin. Kun sen kyvyn näytätte, tulevaisuuden kohtaaminen tuntuu turvalliselta. #uusihallitus — TPKanslia (@TPKanslia) 6. kesäkuuta 2019

Niinistö myös määritteli hallituksen mission.

Presidentti @Niinisto: Suomen hallituksen suuri missio on luoda puitteet turvaan ja vakauteen. Sellaiset, ettei niiden puuttumisen vuoksi kenenkään tarvitse luopua suunnitelmistaan, on sitten kyse itsensä toteuttamisesta, perheen perustamisesta tai lasten saannista. #uusihallitus — TPKanslia (@TPKanslia) 6. kesäkuuta 2019

Sipilä kertasi menneitä



Eronneen hallituksen pääministeri Juha Sipilä kertasi kautensa toimineen haastavassa maailmanpolitiikan tilanteessa.

– Vuoden 2015 hallitsematon muuttoliike, Syyrian sota, Kreikan talouskriisi, Brexit, ulko- ja turvallisuuspolitiikan jännitteet, jatkuva kauppasodan uhka ja tiettyjen maiden vetäytyminen ilmastotoimista ovat leimanneet toimintaympäristöämme.

– Samalla Suomen kannettavaksi on osunut niin Arktisen neuvoston puheenjohtajuus, Euroopan neuvoston puheenjohtajuus kuin EU-puheenjohtajuuskauden valmistelut. Nämä kaikki tapahtumat ovat osaltaan lisänneet tarvetta valtioneuvoston ja presidentin saumattomalle yhteistyölle.

Sipilä sanoi Suomen voineen toimia näiden kriisien keskellä kokoaan suurempana vaikuttajana ja antoi presidentille tunnustusta merkittävästä roolista tässä.

Kiitosta hän jakoi myös politiikan taustavoimille.

– Iso kiitos virkamiehille, avustajille, vahtimestareille, autonkuljettajille, turvan henkilöstölle ja kaikille teille, jotka olette omalta tärkeältä paikaltanne tukeneet työtämme. Suomessa on maailman paras virkakunta.

Niinistö antoi kiitosta eronneelle hallitukselle.