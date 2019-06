Lehtikuva/Markku Ulander

En osannut elämässäni näin hienoa päivää koittavan, tunnelmoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi eron Juha Sipilän hallitukselle tänään kello 14 ja nimitti sen jälkeen Antti Rinteen hallituksen tehtäväänsä. Nyt aloittanut on itsenäisen Suomen 75. hallitus.

Aiemmin tänään eduskunta valitsi Rinteen pääministeriksi. Äänet menivät 111–74. Hallitus sai yhden lisä-äänen, kun yhden miehen ryhmänsä muodostama Harry Harkimo äänesti Rinteen puolesta.

Äänestin Rinteen pääministeriyyden puolesta ja tulen myös äänestämään hallitusohjelman puolesta.Tämän siksi että hallitusohjelmassa on monta hyvää asiaa enkä halua tuomita etukäteen.Siellä on myös asioita joita en usko että pystytään toteuttamaan. — Hjallis Harkimo (@hjallisharkimo) 6. kesäkuuta 2019

Hallituksen nimittämisen jälkeen uudet ministerit vannoivat virkavalansa.

Uudessa hallituksessa on 19 ministeriä. Vasemmistoliittoa edustavat opetusministeri Li Andersson sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Pekonen kuvasi tunnelmiaan Facebookissa:

”Olen ollut sekaisin onnesta, häkeltynyt luottamuksesta eikä kyyneleiltäkään ole vältytty. Takana on aika pitkä matka, mutta silti en osannut elämässäni näin hienoa päivää koittavan. Minusta on tulossa sosiaali- ja terveysministeri Antti Rinteen hallitukseen. Valat on nyt vannottu ja hetken kuluttua tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimittää hallituksen.”

Hallituksen muodostamisessa torstai on seremonioiden päivä. Virkavalojen vannomisten jälkeen hallitus ensimmäisessä istunnossaan kävi läpi sisäiset järjestelyt, esimerkiksi sijaisuudet ja ministerivaliokunnat. Pääministerin sijaiseksi määrättiin valtiovarainministeri Mika Lintilä.

Järjestäytymisistunnon alussa 7 ministeriä vannoi virkavalan ja antoi tuomarinvakuutuksen ja 4 ministeriä antoi virka- ja tuomarinvakuutuksen.

Rinne kertoi, että perjantaina on yleisistunto, jossa käsitellään jo asioita.

Maanantaina on iltakoulu.

– Siellä käydään läpi syvemmin toimintatapoja ja menettelyjä ja mietitään toimintasuunnitelman rakennetta, Rinne kertoi valintansa jälkeen.

Erityisterveiset lähtivät työministeri Timo Harakalle, jonka hän toivoi pistävän nopeasti alulle keskustelut työmarkkinajärjestöjen kanssa niistä keinoista, joilla työllisyysaste saadaan nousemaan tavoiteltuun 75 prosenttiin.