Lehtikuva/Laura Ukkonen

Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja Y-säätiö iloitsee hallituspuolueiden sitoutuneen tavoitteeseen asunnottomuuden poistamisesta kahdessa hallituskaudessa.

Torstaina nimitettävä Antti Rinteen hallitus tähtää asunnottomuuden poistamiseen kahdessa hallituskaudessa.

– Suomesta voi tulla ensimmäinen maa maailmassa, jossa asunnottomuutta ei ole, Suomen neljänneksi suurimman vuokranantajan Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Y-Säätiö esitti hallitusohjelmatavoitteissaan viime syksynä keinoja, joilla asunnottomuus voitaisiin poistaa Suomesta kahdessa hallituskaudessa.

– Toiveemme selvästi kuultiin. Hallitusohjelma osoittaa, että kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet tavoitteeseen. Suomesta voi tulla ensimmäinen maa maailmassa, jossa ei ole asunnottomuutta, iloitsee Kaakinen.

Y-Säätiö pitää erityisenä onnistumisena sitä, että hallitus on sitoutunut kirjaamaan asunnottomuuden poistamisen valtion ja suurten kaupunkiseutujen välisiin MAL-sopimuksiin.

Hallituspuolueet sitoutuvat myös siihen, että toimivasta Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni.

– Asunto ensin -malli on ollut nyt käytössä kymmenen vuotta. Sen toimivuus on niin kiistaton, että mallia tullaan ihailemaan ympäri maailmaa. Hienoa, että se saa tunnustusta myös hallitusohjelmassa, Kaakinen kehuu.

Asumissosiaalinen työ näkyy hallitusohjelmassa



Y-Säätiö nosti hallitusohjelmatavoitteissaan myös asumisneuvonnan yhdeksi tärkeäksi keinoksi ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Tämäkin näkyy uuden hallituksen ohjelmassa.

– Olemme erityisen iloisia, että hallitus on sitoutunut tekemään asumisneuvonnasta lakisääteistä ja lisäämään siihen resursseja. Asumisneuvonnalla ehkäistään häätöjä ja säästytään monilta inhimillisiltä tragedioilta.

Myönteistä Kaakisen mukaan on myös se, että hallitus on tunnistanut asunnottomuuden tilastoinnin tämän hetkiset puutteet ja ehdottaa reaaliaikaista tilastointijärjestelmää.

”Kohtuuhintaista asuntotuotantoa on lisättävä”



Hallitusohjelmassa myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon merkitys nostetaan esille ja ARA-rakentamiseen osoitetaan enemmän resursseja.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös, että MAL-sopimuksilla tullaan varmistamaan kuntien riittävä kaavavaranto monipuolisen asuntotuotannon toteuttamiseen pitkällä aikavälillä.

– Y-Säätiö on Suomen seitsemänneksi suurin asuntorakennuttaja. Nämä linjaukset mahdollistavat toivottavasti sen, että kaltaisemme yleishyödylliset toimivat pääsevät lisäämään rakennettavien kohteiden määrää.

Y-säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa. Y-Säätiö on yleishyödyllinen, poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Y-Säätiö-konsernilla on yli 17 000 asuntoa yli 50 paikkakunnalla.