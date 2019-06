Lehtikuva/Mikko Stig

Opetusministeriksi nimitetään huomenna Li Andersson.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous on päättänyt, että vasemmistoliitto osallistuu hallitusyhteistyöhön. Puolueen ministereiksi nimettiin Li Andersson sekä kaksivuotiskausille Aino-Kaisa Pekonen ja Hanna Sarkkinen.

Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous kannatti hallitukseen osallistumista yksimielisesti. Aiemmin illalla julkaistiin neuvoa antavan jäsenäänestyksen tulos, jossa hallitukseen osallistumista kannatti 97 prosenttia vastanneista.

– Kentän vahva tuki kuvastaa, että hallitusohjelma onnistuu hyvin monissa vasemmistoliiton keskeisimmissä tavoitteissa, kuten aktiivimallin perumisessa, perhevapaiden uudistamisessa, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisessa, oppivelvollisuuden pidentämisessä sekä puolueen mallin mukaisessa sote-ratkaisussa, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Andersson valittiin odotetusti opetusministeriksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Sosiaali- ja terveysministerin salkun vasemmistoliitto päätti jakaa kahdelle kaksivuotiskaudelle. Päätöksellä puolue pyrki nostamaan lisää taitavia tekijöitään eturiviin ja jakamaan valtaa tasaisemmin.

Ensimmäisen kaksivuotiskauden sosiaali- ja terveysministerin salkkua hoitaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja, aiemmin lähihoitajana työskennellyt Aino-Kaisa Pekonen.

– Palveluita ja etuuksia on tähän asti kehitetty eritahtisesti ja erillään. Niiden yhteen toimivuutta on parannettava vastaamaan ihmisten todellisia tarpeita, tähän on nyt upea mahdollisuus kuin Suomi tekee sekä sosiaali- terveydenhuollon että sosiaaliturvan uudistuksen, Pekonen sanoo.

Toisen kaksivuotiskauden ajan salkkua hoitaa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen.

– Olen tyytyväinen puolueen ratkaisuun jakaa valtaa ja vastuuta. Sosiaali- ja terveysministerin tehtävä on vastuullinen ja innostava tilanteessa, jossa sosiaaliturvaan tehdään parannuksia ja käynnistetään historiallinen sosiaaliturvan uudistus, Sarkkinen sanoo.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitolla oli ministerivalintoihin liittyen positiivinen ongelma.

– Meillä on taitavia tekijöitä enemmän kuin salkkuja jaettavaksi. Lisäksi vallan ja vastuun jakaminen on minusta yhdenvertaisuutta korostavalle liikkeelle hyvin sopiva ratkaisu.

Lintilästä valtiovarainministeri



Keskusta valitsi ministerinsä aiemmin keskiviikkoiltana. Uudeksi valtiovarainministeriksi nimitetään torstaina nykyinen elinkeinoministeri Mika Lintilä. Elinkeinoministerin paikan saa puolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni. Maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä.

Valtiovarainministeriksikin veikkailtu eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on seuraava puolustusministeri.

Tiede- ja kulttuuriministerin salkku puolitetaan. Sen saa Sipilän hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, jota sijaistaa tämän äitiysloman aikana tämän vuoden elokuusta ensi vuoden elokuuhun kansanedustaja Hanna Kosonen.