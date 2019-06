Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallituksen työministerillä on hikinen urakka – ei käy kateeksi

Kommentti: Ministerit ovat kiehtovimmillaan juuri valintansa jälkeen, ennen kuin he ehtivät ryvettyä erilaisissa kahinoissa.

Teatteritieteen maisteri Timo Harakasta tulee demarien työministeri yllättäen. Harakka saa salkkunsa, kun eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kieltäytyi työministerin salkusta. Hän vetosi perhesyihin ja eduskuntaryhmän johtotehtäviin.

Molemmat ovat olennaisia ja uskottavia syitä. Lindtmanin on nähty hehkuttavan onneaan mediassa perheenlisäyksellä. Hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja merkittävässä roolissa. Puheenjohtaja paimentaa ryhmänsä hallituksen taakse ja käy myös neuvotteluja.

Hallituspuolueilla on valtaa valiokunnissa. Muutoksista hallituksen esityksiin neuvotellaan hallituspuolueiden kesken. Näissä neuvotteluissa ryhmän puheenjohtajalla on merkittävä rooli.

Työllisyysasteen pitäisi olla hallituksen lopettaessa 75 prosenttia.

Kolikolla on toinenkin puoli

Työministerin paikka on tuulinen, ja moni työministeri on sortunut. Sipilän hallituksen työministeri Jari Lindströmin äänestäjät hävisivät savuna tuuleen. Asiaa edisti se, että Lindström puolusti Sipilän työvoimapolitiikkaa, joka oli vähintäänkin omituista entiselle paperimiehelle.

Työministerin pesti ei ole helppo Rinteenkään hallituksessa. Hallituksen talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka ovat sidoksissa toisiinsa. Työllisyysasteen pitäisi olla hallituksen lopettaessa 75 prosenttia.

Tuleva pääministeri Antti Rinne (sd.) muistutti, että tämäkään ei riitä. Työllisyysaste on nostettava 2030-luvulla yli 80 prosenttiin, jotta ikääntymiseen ja palvelujen tarpeeseen löytyy varaa.

Harakka joutuukin taistelemaan suppenevan ja ikääntyvän työvoiman ongelmien kanssa.

Harakka sukkuloimaan työmarkkinajärjestöjen välille

Edellisen hallituksen aikana puristettiin noin 140 000 työpaikkaa. Nyt hallituksen 60 000 työpaikan tavoite on kovan työn takana. Tästä 30 000 työpaikan luomiseksi odotetaan apuja työmarkkinajärjestöiltä.

Harakka on mielenkiintoinen valinta tilanteessa, jossa hallituksen on tarkoitus on lisätä kolmikantayhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Lindtman olisi ollut tästäkin näkökulmasta luonteva valinta.

Työministerin valinnan arvostelussa oppositio menettää ainakin yhden argumenttinsa. Entistä vihreää, nykyistä demaria, ei voi syyttää ay-liikkeen käsikassaraksi.

LIndtmanin takana olisi nähty vielä pitkäaikaisen tukijan, europarlamentaarikko Eero Heinäluoman varjo. Nyt Lindtman voi kasvaa korkoa eduskuntaryhmässä tulevia koitoksia varten.