PAM sai seuraajan Ann Selinin SAK:sta.

Risto Kalliorinne on toiminut PAMin puheenjohtajan henkilökohtaisena varajäsenenä syksystä 2018. Kalliorinne tuli valituksi tehtävänsä jatkokaudelle. PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen toimii liiton johtoryhmän jäsenenä.

Torstaina päättyvä PAMin liittokokous valitsee vielä myöhemmin tänään myös liiton hallituksen ja valtuuston sekä päättää liiton tavoitteista. Kokoukseen osallistuu 373 vaaleilla valittua kokousedustajaa.

Rönni-Sällinen, 42, on ollut yli 20 vuoden ajan eri tehtävissä ay-liikkeessä, suurimman osan ajasta Palvelualojen ammattiliitossa mm. neuvottelupäällikkönä. Tällä hetkellä hän on SAK:n työehdot-osaston johtajana. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti.

Palvelualojen arvostus nousuun

– En halua, että palvelualoilla työskennellään tulevaisuudessa minimipalkoilla ilman työehtosopimusten ja yhteisen edunvalvonnan tuomaa turvaa. Haluan PAMin puheenjohtajaksi, sillä haluan toimia oikeudenmukaisuuden puolesta ja heikompia puolustaen, Rönni-Sällinen kertoi viime syksynä lähtiessään ehdolle tehtävään.

Rönni-Sällinen on korostanut puheenjohtajakampanjassaan muun muassa, että PAMin edunvalvonnan ja ammattiliiton jäsenten tulevaisuuden kannalta on tärkeää kohottaa palvelualojen ja palveluammattien arvostusta.

Palveluammateissa työskennellään uuden puheenjohtajan mukaan ennen näkemättömien muutosten keskellä. Monet palvelualojen työntekijät, erityisesti osa-aikaiset ja itsensätyöllistäjät, kamppailevat toimeentulostaan.

– Meidän on huolehdittava, että palvelualoilla riittää töitä reiluilla työehdoilla ja että palvelualojen ammattilaisten osaamista ja taitoja arvostetaan. Tämä varmistetaan muun muassa kehittämällä laadukkaita työpaikkoja ja työsuhteita, Rönni-Sällinen kertoo.

Edunvalvontaverkosto laajenee

Kalliorinne on ollut PAMissa aiemmin muun muassa Pohjois-Suomen aluepäällikkönä ja järjestöjohtajana. Tällä hetkellä Kalliorinne sijaistaa kesäkuun loppuun asti eduskunnassa europarlamentaarikko Merja Kyllöstä. Kalliorinne toimi kansanedustajana 2011-2015.

Tulevalla kaudella Kalliorinne pitää erityisen tärkeänä saada alueellista toimintaa vahvistettua ja saada luottamusmiehille enemmän tukea heidän toimintaansa.

– Me tulemme laajentamaan edunvalvontaverkostoa, jotta entistä useammalla jäsenellä on lähellä oleva luottamushenkilö tai muu toimintahenkilö, joka edistää työntekijöiden yhteistoimintaa, edunvalvontaa, työyhteisön kehittämistä sekä järjestäytymistä, Kalliorinne kommentoi.

Ilman vahvaa ja aktiivista luottamushenkilöverkostoa PAM ei Kalliorinteen mukaan kykene parantamaan jäsentensä asemaa työelämässä.

– Tämän vuoksi on keskeistä, että järjestämistä tehdään nykyistä useammassa työyhteisössä ja kaikilla työpaikoilla on luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Luottamushenkilöiden merkitys korostuu paikallisen sopimisen laajentuessa, Kalliorinne jatkaa.