Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vasemmistoliitto ei vielä ole kertonut jäsenäänestyksen tulosta.

SDP, vihreät ja RKP ovat ratkaisunsa jo tehneet. Tänään keskiviikkona on keskustan ja vasemmistoliiton vuoro. Sen jälkeen tulevan hallituksen kokoonpano on selvä.

Vasemmistoliiton neuvoa-antava jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta päättyi tiistaina kello 23.59. Äänestyksen tulokset julkistetaan viimeistään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston kokouksessa, joka alkaa iltapäivällä kello 17. Tuossa kokouksessa päätetään myös vasemmistoliiton ministerit.

Vasemmistoliiton puoluehallitus pitää kokouksensa aamupäivällä. Siinä se tekee virallisen ehdotuksen hallitukseen osallistumisesta sen jälkeen kun on kuullut jäsenäänestyksen tuloksen.

Selvää on, että puheenjohtaja Li Anderssonista tulee toinen ministeri. Hän on ilmaissut haluavansa opetusministeriksi. Anderssonin lisäksi toiseksi ministeriksi on veikkailtu useampaa nimeä.

Mainittu on ainakin puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja, toisen kauden kansanedustaja Hanna Sarkkinen, europarlamentista eduskuntaan palannut Merja Kyllönen, ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä eduskuntaryhmän johtaja, kolmannen kauden kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Vasemmistoliitto sai opetusministerin lisäksi sosiaali- ja terveysministerin salkun. Andersson oli syystä erittäin tyytyväinen vasemmistoliiton ministeripaikkoihin.

Vihreät ja SDP päättivät eilen

Myöhään tiistai-iltana vihreät kertoi valinneensa omat ministerinsä. Väistyvä puheenjohtaja Pekka Haavisto ryhtyy ulkoministeriksi, puolueen puheenjohtajaksi nouseva Maria Ohisalo tulee sisäministeriksi ja Krista Mikkosesta tulee ympäristö- ja ilmastoministeri. Mikkonen voitti äänestyksessä Oras Tynkkysen äärimmäisen niukasti äänin 29–28.

SDP puolestaan valitsi alkuillasta seitsemän ministeriään. Pääministeriksi tulee luonnollisesti puheenjohtaja Antti Rinne. Loput ministerit ovat Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen, työministeri Timo Harakka, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

RKP puolestaan valitsi oikeusministeriksi puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriksi Thomas Blomqvistin.

Virallisuudet torstaina

Jos tai kun vasemmistoliitto ja keskusta päättävät lähteä hallitukseen, jatkuu sen muodostaminen torstaina virallisen protokollan mukaisesti.

Ensin tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa eduskunnan puhemiehen, joka on tällä hetkellä Antti Rinne. Sen jälkeen täysistunnossa ilmoitetaan ensin tasavallan presidentin kirjelmästä pääministeriehdokkaasta. Tämän jälkeen eduskunta äänestää pääministeristä.

Juha Sipilän (kesk.) toimitusministeristölle myönnetään iltapäivällä ero, jonka jälkeen Niinistö nimittää uuden hallituksen.

Ensi viikolla on vuorossa eduskunnan keskustelu hallitusohjelmasta, joka päättyy luottamusäänestykseen.