Lehtikuva/Roni Rekomaa

Median eteen käveli tänään helpottunut viisikko keskustakirjasto Oodissa Helsingissä.

Kesä ehti tulla viiden puolueen neuvottelujen aikana, vaikka hallitusohjelma syntyi kohtuullisen napakassa ajassa. Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n hallitus on nyt lähes satavarma.

Puolueiden päättävät elimet käsittelevät toki hallitusohjelmaa ja ministerien paikkajakoa. Vasemmistoliitolla on alkanut tänään neuvoa antava jäsenäänestys, joka päättyy tiistaina puolen yön aikaan.

Myös muut puolueet päättävät hallitukseen osallistumisesta erilaisilla kokoonpanoilla. Rinteen hallitus nimitettäneen loppuviikosta.

Sipilälle voi tulla eduskunnan takapenkillä tyhjyyden tunne, joka ajaa uusiin haasteisiin.

Enää ei tullut sisältöyllätyksiä

Tänään ei tullut hallitusohjelmassa mitään yllätyksiä, etenkään suurimmissa linjoissa. Hallitusohjelma vuoti jo viime viikolla julkisuuteen. Sdp:n Antti Rinteen mukaan vuotoja ei lähdetty selvittelemään.

Vuodot ovat harmittaneet tulevaa pääministeriä hallitusneuvottelujen kuluessa ilmiselvästi. Nähtäväksi jää, millaista avoimuuspolitiikkaa Rinne suosii pääministerinä. Historia osoittaa, että kullakin pääministerillä on tyylinsä.

Keskustan Juha Sipilä joutui konfliktiin useammankin kerran median kanssa ollessaan pääministeri. Avoimuuden laajuudesta etenkin valmisteltavien asioilta väännettäneen kättä tämänkin hallituksen aikana.

Rinne sai kehuja muilta puheenjohtajilta neuvottelijana

Kehut tuntuivat olevan aitoja. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi olevansa ylpeä hallitusohjelmasta, ja kiitteli Rinteen hyviä hermoja.

Rkp:n Anna-Maja Henriksson totesi hallituspöydän päässä istuneen todella taitavan neuvottelijan. Vuosikymmeniä ay-pöydissä istunut Rinne näyttääkin olleen omassa elementissään Säätytalolla, vaikka neuvotteluprosessi ei vähäisten tietojen valossa aina sujunut piirustusten mukaan.

Uudenlainen ilmiöpohjainen lähestymistapa hämmensi osaa neuvottelijoista, mutta sitäkin enemmän mediaa. Ennen kuulumatonta on pitää ”seminaaria” päivätolkulla, kun normaalisti puhutaan rahasta ja raameista.

Tänään Rinne joutui vakuuttamaan useaan otteeseen, että hallitusohjelman talouspoliittiset linjaukset on rakennettu kestävälle pohjalle. Kestävyysvajekaan ei ole tuntematon käsite hallitukselle.

Väestön ikääntyminen, eläköitymisen ehkäisy, työpaikkojen lisääminen, työperäisen maahanmuuton vahvistaminen sekä investointien, koulutuksen ja tutkimuksen lisääminen ovat hallituksen ohjelmassa. Muun muassa näillä torjutaan 3 – 4 prosentin kestävyysvajetta.

Kuinka kauan Sipilä jaksaa takapenkin taavina?

Keskustan väistyvä puheenjohtaja Sipilä ilmoitti jäävänsä eduskunnan takapenkkiin. Tiedotustilaisuuden jälkeen Ylen toimittaja Pirjo Auvinen sai vahvistuksen, että Sipilä ei aio ministeriksi eikä puhemiehistöön.

– Johdin oman puolueeni suureen tappioon. En ole ministerinä enkä ole puhemiehenä, Sipilä totesi.

Hän totesi olevansa tyytyväinen hallitusohjelmaan. Etenkin soten varmistaminen tuntuu olleen hänelle tärkeää.

Nähtäväksi jää, miten kauan Sipilä pitää kiinni lupauksestaan istua koko eduskuntakauden. Takapenkillä voi tulla tyhjyyden tunne, joka ajaa uusiin haasteisiin.

Sipilä korosti tiedotustilaisuudessa, että keskusta lähti hallitusneuvotteluihin pienin toivein, mutta korkeilla hallituskynnyksillä.

Vaikka talouden ja toiveiden yhteen sovittaminen tuottikin tuskaa, Sipilä koki onnistuneensa takamaan puolueensa kannalta hyvän vaaliohjelman.

Keskusta kerää poliittiset pinnat kotiin

Keskusta on ollut ajamassa hallitusohjelmaan niin maanviljelijöiden, yrittäjien kuin aluepolitiikankin etuja. Osa näistä tavoitteista on varmasti mieluisia myös muille puolueille. Esimerkiksi start up -yritysten työllistämisedellytysten parantaminen tuo lähemmäksi 75 prosentin työllistämisastetta.

Muiden hallituspuolueiden kannattaa kasvattaa sietokykyään keskustan retoriikan suhteen. Keskusta puhuu omista ansioistaan, miten sen hallituspolitiikka mahdollisti Rinteen hallituksen parannukset kansalaisille.

– Keskusta on tyytyväinen, että Sipilän hallituksen perintö on sellainen, että voidaan jakaa talouskasvun hedelmiä, totesi keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen Ylelle ennen hallituksen tiedotustilasuutta tänään.

– Ei tarvinnut keskustella leikkauksista, koska talouden kivijalka on kunnossa, hehkutti Sipilä puolestaan puheenjohtajarivistössä.

Keskustan ja vihreiden erisukuisuus ympäristöasioissa näkyi tiedotustilaisuudessa. Perussuomalaisten retoriikkaa mukaillen Sipilä kertoi keskustan olevan järkivihreällä linjalla.

Henrikssonilta piikki Vapaavuorelle



Sote-uudistuksen eteneminen on tärkeää kaikille tuleville hallituspuolueille. Puolueet sopivat jo hyvissä ajoin soten linjauksista. Hallitusneuvottelijat ovat pyrkineet laittamaan kirkkoa keskelle kylää.

Maakunnista puhutaan maakuntina, itsehallinnollisina alueina, kuten Rinne korostaa. Tuota pikaa maakunnista tulee maakuntia, ja muut käsitteet häviävät.

Anna-Maja Henriksson muistutti, että Uudellemaalle on luvattu erillisratkaisu. Hän sanoikin toivovansa, että tämä tyydyttäisi kaikki päättävissä asemassa olevia. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on jo ehtinyt arvostella tulevaakin sote-uudistusta epäkelvoksi.

Henriksson nauratti Oodin yleisöllä olemalla vilpittömän iloinen siitä, että Rkp on takaisin hallituksessa. Siperia opettaa, voisi sanoa.

Rkp oli ensimmäisen kerran kymmeniin vuosiin oppositiossa viimeiset neljä vuotta. Eikä oppositio maistunut 36 hallitusvuoden jälkeen.