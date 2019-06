Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallitusohjelman tavoitteena on painaa työttömyysprosentti 4,8 vaalikauden loppuun mennessä.

Hallitusneuvotteluiden aikana tiedotusvälineisiin vuodettiin useita asioita. Muutama näistä kuohutti erityisesti vasemmistolaisten tunteita. Yksi niistä oli Helsingin Sanomissa julkaistu uutinen, jonka mukaan turvapaikanhakijoille voidaan tarvittaessa laittaa jalkapanta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson huomauttaa, että jalkapanta on vaihtoehtoinen keino säilöönotolle.

– Jos voidaan välttää vapaudenriistoa eli säilöönottoa ja sen sijaan käyttää teknistä valvontaa vähemmän rajoittavana keinona, niin siltä pohjalta olemme hyväksyneet kirjauksen.

Jalkapantojen lisäksi hämmennystä herätti uutinen translain uudistuksesta. Anderssonin mukaan siitäkin tuli ensin julki vain osia. Selvää on, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä lentää roskakoriin.

– Translaista on päätetty, että tehdään kokonaisuudistus itsemäärämisoikeuden pohjalta. Sukupuolen lääketieteellinen ja juridinen korjaaminen erotetaan toisistaan.

– Sukupuolen juridiseen korjaukseen kyllä edelleen vaaditaan täysikäisyyttä. Käytännössä muuttaminen perustuu ihmisen jättämään hakemukseen, jossa hän perustelee, miksi kokee kuuluvansa pysyvästi korjattuun sukupuoleen. Meidän tulkintamme on, että se on hieman raskaampi ilmoitusmenettely, Andersson kuvailee.

Kunnianhimoa ilmastopolitiikassa

Ympäristöjärjestöt ovat sekä kehuneet että moittineet hallitusohjelmaa. Kehuja on tullut kunnianhimon tasosta, sillä ohjelmassa mainitaan tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035. Toisaalta keinot, joilla tavoitteeseen on määrä päästä, ovat jääneet joissakin kohdissa vaille konkretiaa.

Andersson sanoo, että ilmastolakiin tullaan siirtämään lisää vastuuta.

– Se tulee olemaan erittäin tärkeä ohjausmekanismi, kun tätä ilmastopolitiikkaa miettii. Tulemme tekemään kattavan hiilinielupolitiikan Suomeen, joka tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.

Hiilinielupolitiikkaa tulee hankaloittamaan Suomeen suunnitteilla olevat paperitehtaat. Kemin lisäksi niitä on kaavailtu muun muassa Kuopioon. Selvää on, että Suomen metsät eivät kestä kaikkia.

– Tämä on yksi asia, jota pitää tarkastella, kun nielupolitiikkaa lähdetään linjaamaan. Koska ongelma on myös siinä, että valtion pitää miettiä, minkälaisia ohjausmekanismeja valtiolla on, millä se voi huolehtia, että hiilinielut kasvavat. Valtiohan ei päätä tuleeko tehdas sinne vai tuonne.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto luonnehti hallitusohjelmaa ilmastonmuutoksen hillinnän osalta ehkä maailman kunnianhimoisimmaksi. Silti siinä ei ole mainintaa turpeen energiapolton lopettamiseksi. Tämän nosti esiin Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki yleisökysymyksessään.

Tuleva pääministeri Antti Rinne (sd.) vastasi, että hallitus tulee tekemään päätöksen turpeen energiakäytön lopettamiseksi.

Kova työllisyystavoite

Hallitusohjelma on laadittu niin, että linjaukset menolisäyksistä on sidottu paranevan työllisyystilanteen varaan. Tavoitteena on, että neljän vuoden päästä Suomen 15-64-vuotiaiden työllisyysaste on 75 prosenttia ja työttömyysprosentti 4,8.

– Olemme päässeet nykyiselle tasolle hyvän taloudellisen kehityksen seurauksena. Jos ja kun haluamme 75 prosenttiin, se vaatii heikommin työllistyviä ryhmiä työmarkkinoille. Kyllä siinä tarvitaan yhteiskunnan tukipalveluita: työvoimapolitiikkaa ja myöskin koulutuspolitiikkaa. Tehdyt menolisäykset voivat auttaa tähän tavoitteiseen pääsemisessä, Andersson kuvailee.

Ja ensimmäistä kertaa koskaan Suomen historiassa hallitusohjelmassa on linjaus vastasyklisen talous- ja finanssipolitiikan mahdollisuudesta. Tällä tarkoitetaan, että laskusuhdanteessa taloutta elvytetään ja korkeasuhdanteessa talouspolitiikkaa kiristetään.

– Hallitusohjelmassa on ylimääräinen käyttövara kaksi kertaa 500 miljoonaa, jota voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa tulee vakava laskusuhdanne tai taantuma.

Se vaikein kysymys

Vasemmistoliitolle vaikein kysymys hallitusohjelmassa oli valtion omaisuuden myynti, jolla rahoitetaan investointeja.

– Suhtaudumme kriittisesti valtion omaisuuden myynteihin ja meillä on erityisen tärkeätä se, että ei enää tehdä Carunan kaltaisia kauppoja. Strategiset tärkeät kohteet säilyvät valtion omistuksessa, Andersson sanoo.

Andersson huomautti koko neuvotteluprosessin ajan sanoneensa, että vasemmistoliitto ottaa kantaa vasta koko neuvottelutulokseen.

