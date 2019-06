JHL

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL iloitsee siitä, että luottamus on palaamassa Suomen työmarkkinoille.

Hallitus myös sitoutuu ohjelmassaan romuttamaan aktiivimallin, jota JHL on vastustanut alusta saakka.

Monet JHL:n tärkeistä tavoitteista ovat päässeet osaksi hallitusohjelmaa. JHL on tyytyväinen, että hallitus sitoutuu pitämään huolta työntekijöiden suojelusta. Ohjelmassaan hallitus lupaa tukea esimerkiksi pätkätöissä ja nollasopimuksilla työskentelevien asemaa.

Myös työttömien tilanne paranee tulevalla hallituskaudelle.

– Aktiivimallin raipat puretaan, työttömyyden alun palveluita tehostetaan ja työttömien henkilökohtaiset tarpeet pyritään huomioimaan nykyistä paremmin. JHL on vastustanut aktiivimallia määrätietoisesti alusta alkaen. Olemme tyytyväisiä, että työmme on nyt tuottanut tulosta, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo.

Valtionosuusleikkaukset päättyvät

Niemi-Laine arvioi, että kuntien talous voidaan saada vakaantumaan uuden hallitusohjelman pohjalta. Hallitusohjelman mukaan kuntatalouden valtionosuusleikkaukset päättyvät vuonna 2020.

Sote-palveluissa tehdään JHL:n mukaan tärkeä muutos, kun hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus (0,7 ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä) kirjataan vihdoin lakiin. Samalla hoito- ja tukipalvelutyöntekijöiden työnjakoa selkiytetään.

Vanhemmille tulee subjektiivinen oikeus saada lapsensa täysipäiväisesti varhaiskasvatukseen. Yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja pienennetään.

– Hallitus näyttää ymmärtävän, miten tärkeää julkinen varhaiskasvatus on, Niemi-Laine sanoo.

Hän kiittelee myös sitä, että hallitus ottaa vahvasti kantaa yksityisen päivähoidon laatuun, kun se tekee yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraiseksi ja edellyttää siltä samoja laatuvaatimuksia kuin julkiseltakin.

Kiky-rahat työntekijöille

Palveluiden parantaminen lisää kuntien velvoitteita. Myös veromuutokset vaikuttavat kuntien talouteen. Valtion pitää kompensoida lisäkulut kunnille kokonaan. Kunnat tarvitsevat rahaa myös siihen, että kiky-sopimuksella leikatut lomarahat saadaan maksettua jatkossa työntekijöille. JHL on tyytyväinen, koska nämä rahat on nyt turvattu.

Jos hallitusohjelman lupaukset pitävät, Suomi muuttuu tällä hallituskaudella nykyistä tasa-arvoisemmaksi. Palkkasyrjintään halutaan puuttua muun muassa niin, että luottamusmiehet ja muut henkilöstöedustajat voivat entistä tehokkaammin puuttua asiaan.

– Ammattiliitot joutuvat jatkuvasti tekemisiin sukupuolten palkkaerojen kanssa, koska valtaosa ammattiliittojen jäsenistä on naisia. Uusi hallitusohjelma antaa lisävoimaa myös ay-liikkeelle, Niemi-Laine toteaa.

Hallitus aikoo laittaa myös suomalaisten perhevapaat uusiksi. Muutos tehdään kunnianhimoisella mallilla, jota JHL on kannattanut. Isille kiintiöityjä kuukausia pidennetään niin, että äitien käytettävissä olevat vapaat eivät vähene.

Myös työehtojen valvonta on tehostumassa, kun hallitus selvittää keinoja, joilla tahalliseen alipalkkaukseen voidaan puuttua.

JHL on ollut pitkään mukana #Ykkösketjuun kampanjassa, jonka tavoitteena on saada Suomeen yritysvastuulaki. Laki on nyt saatu mukaan hallitusohjelmaan.

– On suorastaan upeaa, että Suomesta halutaan tehdä edelläkävijämaa yritysten yhteiskuntavastuussa, Niemi-Laine tiivistää.