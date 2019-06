Lehtikuva/Mikko Stig

Uusi hallitus aikoo muun muassa purkaa aktiivimallin.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haluaa opetusministeriksi tulevaan hallitukseen. Andersson muotoili maanantaina hallitusohjelman julkistustilaisuudessa, että on kiinnostunut opetusministerin paikasta.

Anderssonin lisäksi hallitukseen tulee toinen vasemmistoliittolainen ministeri, kun puolue onnistui neuvottelemaan sosiaali- ja terveysministerin salkun. Päätös ministereistä tehdään eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteisessä kokouksessa keskiviikkona. Siellä tehdään myös lopullinen päätös hallitukseen osallistumisesta.

– Olemme todella tyytyväisiä meidän osuuteemme salkkujaossa. Opetusministeriön ykkönen ja sosiaali- ja terveysministeriön ykkönen ovat kyllä vasemmistoliitolle erittäin tärkeitä salkkuja molemmat, Andersson sanoi Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Ennen eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokousta saavat vasemmistoliiton jäsenet sanoa sanansa hallitukseen osallistumiselle. Neuvoa-antava jäsenäänestys alkaa maanantaina kello 15 ja päättyy tiistaina kello 23.59.

– Kenttä päättää, mutta minulla ei ole mitään syytä olettaa, etteikö vasemmistoliiton jäsenistö haluaisi vasemmistoliiton olevan mukana hallituksessa, jonka ohjelmassa ollaan selvästi parantamassa perusturvan varassa olevien ihmisten toimeentuloa, koulutusta ja hyvinvointipalveluita, Andersson uskoo.

Neljä nostoa ohjelmasta

Andersson nosti tiedotustilaisuudessa esiin neljä asiaa, jotka hänen mukaansa olivat erityisiä. Ensimmäisenä oli aktiivimallin purkaminen, joka oli vasemmistoliiton kynnyskysymys. Se katoaa samaan aukkoon sinisen tulevaisuuden kanssa.

– Tässä ohjelmassa on kirjaus siitä, että hoitajamitoitusta tiukennetaan ja kirjataan lakiin. Samaan aikaan parannetaan kotihoidon resursseja. Tässä on linjattu sote-uudistuksen jatkamisesta ja erityisesti perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn nopeuttamisesta. Se on iloinen uutinen kaikille julkisia palveluita käyttäville suomalaisille, Andersson luetteli kaksi seuraavaa asiaa.

Lopuksi Andersson mainitsi lisäpanostukset koulutukseen ja osaamiseen, joista hän sanoi olevansa erityisen iloinen ja ylpeä. Esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan eli jatkossa kaikki lapset ovat oikeutettuja täysipäiväiseen päivähoitoon. Samalla pienennetään varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

– Ja tehdään suuri koulutuspoliittinen uudistus oppivelvollisuuden pidentämisen myötä. Se tulee tarkoittamaan, että toinen aste muuttuu maksuttomaksi kaikille.

Anderssonin mukaan hallitusohjelmassa on monella tapaa kyse yhteiskunnan perusasioiden vahvistamisesta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

– Ihmiset eivät odota mahdottomia politiikalta. Suomen kaltaisessa maassa meidän pitää saada luottaa siihen, että saamme apua kun sitä tarvitsemme. Meillä pitää olla mahdollisuus luottaa, että perusturva kantaa. Meillä pitää olla mahdollisuus luottaa, että koulutus lisää tasa-arvoa. Meillä pitää olla mahdollisuus luottaa, että päättäjät ovat ymmärtäneet ilmastokriisin vakavuuden ja ovat sitoutuneita ratkaisemaan sen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

SDP:n puheenjohtajasta Antti Rinteestä tulee pääministeri. Demarien ja vasemmistoliiton lisäksi hallitukseen tulevat keskusta, vihreät ja RKP. Ministereitä hallitukseen tulee kaikkiaan 19.

