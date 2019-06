Lehtikuva/Roni Rekomaa

Neuvoa-antava jäsenäänestys alkaa tänään maanantaina kello 15.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson lupaa, että suomalaisessa politiikassa kääntyy uusi sivu, kun uusi hallitus aloittaa työnsä. Demarien vetämään niin kutsuttuun moderniin kansanrintamahallitukseen lähtevät SDP, vihreät, vasemmistoliitto, keskusta ja RKP.

Andersson sanoi hallitusohjelman julkistustilaisuudessa maanantaina, että viime hallituksen raju leikkauspolitiikka on nyt loppu. Uusi hallitus aikoo tehdä mittavia investointeja suomalaisten hyvinvointiin, tasa-arvoon ja osaamiseen. Hallitus aikoo myös suunnata Suomen tielle kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vuonna 2035.

– Yli kymmenen vuotta jatkuneen säästämisen ja leikkauskierteen jälkeen aiomme nyt tehdä toisin ja varmistaa tulevaisuusinvestointien avulla, että suomalainen hyvinvointivaltio menestyy myös tulevaisuudessa, Andersson sanoo.

Andersson tiivisti, että hyvinvointia ei synny näköalattomalla leikkauspolitiikalla. Se syntyy investoimalla rohkeasti tulevaisuuteen, hän sanoi.

– Hallituksen merkittävin lupaus suomalaisille on, että me teemme tarvittavat investoinnit, joiden avulla päästään eroon jatkuvasta leikkauskierteestä, joka tähän asti on kaventanut tulevien sukupolvien oikeutta hyvinvointiin ja turvalliseen tulevaisuuteen.

ILMOITUS

Aktiivimalli historiaan

Vasemmistoliiton asettama kynnyskysymys oli aktiivimallin purkaminen. Tämä tulee myös tapahtumaan. Aktiivimalli on leikannut yli 100 000 työttömän perusturvaa.

– Aktiivimallin purkaminen on iloinen uutinen niille kymmenille tuhansille työttömille, joiden toimeentuloa se leikkasi aktiivisesta työnhausta huolimatta. Leikkuri puretaan vuoden 2019 budjettiriihessä, Andersson sanoo.

Julkisia sote-palveluita käyttäville ihmisille on niin ikään luvassa helpotus. Hallitus asettaa seitsemän päivän hoitotakuun julkisiin palveluihin. Lisäksi nyt on tarkoitus viimein toteuttaa sote-uudistus, mutta ilman palveluiden yksityistämistä.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on iloinen uutinen kaikille pienituloisille ja julkisia palveluita käyttäville, jotka ovat joutuneet jonottamaan viikkoja tai jopa kuukausia lääkärin vastaanotolle, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton jäsenet pääsevät sanomaan kyllä tai ei hallitukseen osallistumiselle neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä, minkä jälkeen vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous tekee lopullisen päätöksen. Sähköisesti toteuttava jäsenäänestys alkaa maanantaina kello 15 ja päättyy tiistaina kello 23.59.

– Vasemmistoliitto on niiden tuhansien jäsentensä summa, jotka päivittäin tekevät työtä oikeudenmukaisemman Suomen puolesta. Sen takia luottamuksen kysyminen jäsenistöltämme on paitsi luontevaa, myös velvollisuutemme, Andersson sanoo.