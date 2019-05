Wikimedia Commons/Gage Skidmore

Radikaali oikeisto ja konservatiiviset liikkeet pelottelevat sosialismilla Yhdysvaltain yliopistoissa.

Yliopistot ovat keskeisiä eliitin uusintamisen ja tiedontuotannon instituutioita, ja Yhdysvaltain yliopistoissa käydäänkin kamppailua yhteiskunnallisesta vallasta ja muutoksesta. Yksi esimerkki ovat yliopistoja rahoittavat radikaaliin oikeistoon sidoksissa olevat säätiöt sekä kampuksilla toimivat konservatiiviset ruohonjuuriliikkeet.

Esimerkiksi Charles Koch Foundation ja DonorsTrust ovat jakaneet pelkästään viime vuosikymmenen aikana kymmeniä – ellei satoja – miljoonia dollareita yliopistoille ja professoreille ideologisilla perusteilla, toteaa tutkimuskeskus Media Matters for America. Keskeisiä syitä ovat olleet ”vapaan” markkinatalouden puolustaminen sekä konservatiivisen lainsäädännön vahvistaminen.

Monet säätiöt ovat rahoittaneet myös konservatiivisia kampusliikkeitä, kuten esimerkiksi Campus Reformia ja Turning Point USA:ta (TPUSA). Jälkimmäinen on saanut viime vuosina eniten huomiota. Vuonna 2012 perustetun järjestön iskulause ”Socialism Sucks” (”Sosialismi on perseestä”) istuu Yhdysvalloissa viime aikoina yleistyneeseen sosialismilla pelotteluun.

Turning Point USA on tunnetuin konservatiivien yliopistoliikkeistä.

TPUSA toimii ilmoituksensa mukaan yli tuhannella kampuksella ja high schoolissa. Ehkä parhaiten se tunnetaan professoreiden mustasta listasta (Professor Watchlist). Listalle päätyneitä syytetään konservatiivien syrjinnästä ja vasemmistolaisesta propagandasta.

TPUSA on myös tukenut naisia ja vähemmistöjä vähätelleen Milo Yiannopoulosin kampusesiintymisiä. Valkoisen nationalismin kannattajat, kuten Identity Evropa, ovat aktiivisesti pyrkineet soluttautumaan TPUSA:aan värvätäkseen sieltä uusia jäseniä. TPUSA on sanonut vastustavansa tällaisia värväysyrityksiä.

Kochin miljardööriveljekset

Keskinäisistä mielipide-eroistaan huolimatta konservatiiviset rahoittajat ja ruohonjuuritason liikkeet katsovat, että yliopistot ovat vääristyneellä tavalla liberalismin sekä vasemmistolaisten ajattelijoiden ja oppien kyllästämiä.

Tällaista ajattelutapaa heijastellen presidentti Donald Trump on uhannut lopettaa liittovaltion rahoituksen yliopistoilta, jotka eivät takaa kampuksillaan ”sananvapautta”. Hän on kiinnittänyt huomiota erityisesti niihin tapauksiin, joissa konservatiiveilta on joko kielletty esiintyminen tai heidän ”sananvapauttaan” on muutoin rajoitettu kampuksilla. Ei olekaan yllättävää, että TPUSA:n keulakuvalla Charlie Kirkilla on hyvät yhteydet presidenttiin ja hänen lähipiiriinsä.

Erityisesti Kochin miljardööriveljesten tapauksessa yliopistojen (esimerkiksi George Mason Universityn Mercatus Center & Institute for Humane Studies) ja niissä toimivien ruohonjuuriliikkeiden (esimerkiksi Students for Liberty) rahoittamisessa on kyse laajemman yhteiskunnallisen vaikuttamisen osa-alueesta.

Konservatiivisen yhteiskunnallisen muutoksen tuottamisen alkutahdit ja suuntaviivat luotiin 1970-luvun lopulla. Tuolloin Rutgers Universityn taloustieteiden tohtoriopiskelija Richard Fink esitteli Charles Kochille tekstinsä The Structure of Social Change.

Tiedon raaka-ainetta

Finkin tekstin perusideana oli, että halutun yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen edellyttää akateemisen tiedontuotannon ohjaamista. Näin yliopistot saadaan tuottamaan sellaista tietoainesta eli ”raaka-ainetta”, jota voidaan tiedontuotannon ja -jakamisen myöhemmissä vaiheissa ”jalostaa” helpommin lähestyttävään muotoon esimerkiksi ajatushautomoiden, medioiden ja ruohonjuuritason toimijoiden välityksellä.

Tässä viitekehyksessä tieteellisen tiedon, politiikan teossa käytettävän tiedon ja arkiymmärryksen katsotaan muodostavan monitasoisen kokonaisuuden, jonka toimivuus edellyttää useiden erilaisten toimijoiden rahoittamista.

Fink oli jo tekstinsä kirjoittaessaan innokas itävaltalaisen taloustieteen opiskelija. Siten on ymmärrettävää, että hän sai ideansa Friedrich Hayekilta ja siitä, miten tämä oli käsitteellistänyt taloudellisen tuotannon eri vaiheet raaka-aineista aina kuluttajille tarkoitettuihin lopputuotteisiin.

Ironista tässä on se, että radikaalin oikeiston idea yhteiskunnallisen muutoksen suunnitelmallisesta tuottamisesta on peräisin ”spontaania järjestystä” ihailleelta teoreetikolta.