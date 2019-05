Lehtikuva/Markku Ruottinen

Muutostuella Stora Ensolta irtisanottaville on jo kiire

Sarkkinen vaatii valtioltakin muutostukea Stora Ensosta irtisanottaville.

Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen toivoo vahvaa muutostukea Stora Ensolta irtisanottavien ihmisten tueksi.

Stora Enso ilmoitti tiistaina, että se irtisanoo Oulussa noin 365 henkeä, kun paperitehdas muutetaan kartonkilinjaksi. Sarkkinen pitää irtisanomisia surullisina ja valitettavina työntekijöiden ja Oulun kannalta.

– Muutostuen järjestämiseen tarvitaan panoksia niin yhtiöltä, kaupungilta kuin valtioltakin. Yhtiö onkin onneksi luvannut muutostukea irtisanottaville työntekijöille ja myös valtiolta tarvitaan nyt vastaantuloa, Sarkkinen korostaa.

Myös valtiolta tarvitaan nyt vastaantuloa.

– Meidän on pystyttävä huolehtimaan siitä, että irtisanotuilla on mahdollisuus työllistymiseen tai kouluttautumiseen mahdollisimman nopeasti. Irtisanomiset ovat edessä 2020 loppuun mennessä, joten muutokseen varautumisen ja muutostuen on alettava heti.

Tuotantosuunnan muutoksen jälkeen Oulun tehdas työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Päällystetyn hienopaperin valmistus Oulussa päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä.