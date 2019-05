Olli Kohonen

Ensi viikolla pidetään Helsingissä PAMin liittokokous, joka valitsee liitolle uuden puheenjohtajan.

Ehdolla Ann Selinin seuraajaksi on SAK:n johtaja Annika Rönni-Sällinen ja viisi muuta. He ovat varaluottamusmies Jouni Tallgren, osaston varapuheenjohtaja Ville-Valtteri Pussinen, varaluottamusmies Tanja Aidanjuuri-Vestala, liiton aktiivi Jouni Suomalainen sekä ammattiosaston puheenjohtaja Petri Pasanen.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävään on ehdolla vain yksi nimi, Risto Kalliorinne, joka on Niina Koivuniemen irtisanoutumisen jälkeen hoitanut jo tehtävää puolisen vuotta. Tosin viimeiset viikot Kalliorinne on sijaistanut eduskunnassa europarlamentaarikko Merja Kyllöstä. Kalliorinteen pätkäkansanedustajuus päättyy kesäkuun lopussa.

Kalliorinne kertoo, että vasemmistoliiton hallitusryhmä on häntä tehtävään pyytänyt ja hän on siihen lupautunut.

– Ilmeisesti porukka on ollut tyytyväinen siihen, miten olen tehtävää hoitanut. Ja itse olen kyllä hyvin motivoitunut työskentelemään PAMissa. Sen vuoksi en ole ollenkaan harmissani kansanedustajan tehtävän loppumisesta.

Viimeisinä viikkoina Kalliorinteellä onkin ollut kaksi isoa projektia päällekkäin. Hän on osallistunut sekä liittokokousvalmisteluihin että hallitusneuvotteluihin, joissa hän on mukana Elinvoimainen Suomi -työryhmässä. Sille kuuluu elinkeinopolitiikan sekä kunta- ja aluepolitiikan kysymyksiä.

Alustataloutta ja motivoituneita luottamusmiehiä

Henkilövalintojen lisäksi PAMin liittokokouksessa 4.–6.6. hyväksytään muun muassa uusi tavoiteohjelma. Kalliorinne kertoo, että ohjelmassa pyritään käsittelemään esimerkiksi uuden työn ilmiöitä.

– Mitä esimerkiksi tehdään alustatalouden töiden lisääntymisen kanssa.

Myös ay-liikkeen toiminnan sisältöä pohditaan ohjelmassa ja sitä, miten löydetään motivoituneita luottamusmiehiä lisää työpaikoille. Esillä on myös paikallisen sopimisen kysymykset.

Kalliorinne kertoo, että ennen liittokokouskäsittelyä tavoiteohjelman kanssa on tehty laaja kenttäkierros.

Päällekkäisyyksiä virtaviivaistettu

Aiemmin PAMillakin oli muiden ammattiliittojen tapaan kaksi puheenjohtajaa, mutta sitten haluttiin muuttaa koko johtamisjärjestelmää.

PAMin viestintäjohtaja Timo Piirainen kertoo, että vanhassa mallissa nähtiin määrättyjä vaikeuksia ja sen kytkemistä operatiiviseen johtamiseen haluttiin virtaviivaistaa.

Nykyinen malli on Piiraisen mukaan osoittautunut ihan toimivaksi.

– Enää ei ollut varapuheenjohtajaa vaan oli puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ja neljä johtoryhmän jäsentä. Yksi heistä on tämä hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, joka silloin jos puheenjohtaja on pois hallituksen kokouksista toimii kokouksen puheenjohtajana.

Muuten tälle neljännellekin johtoryhmän jäsenelle on säännöillä määritelty yhden operatiivisen johtajan tehtävät. Piirainen sanoo, että näin virtaviivaistettiin päällekkäisyyksiä.

– Tottakai puoluepoliittisestikin tässä on osittain ratkaisua, mutta erityisesti silloin katsottiin, mikä on toimivinta ja päädyttiin tähän, hän jatkaa.