Jarno Mela

Kemi on yhä punainen, vasemmistoliitolle eurovaaleissa yli 21 prosenttia

Silvia Modigin lopullinen äänimäärä oli 51 608. Katso tästä kaikkien vasemmistoehdokkaiden tulos.

Lupaan olla ahkera ja tehdä parhaani ihmisten, ihmisoikeuksien ja ilmaston puolesta.

Tämän vaalilupauksen vasemmistoliiton uudeksi eurokansanedustajaksi sunnuntaina valittu Silvia Modig antoi kolme kertaa Ylen vaalikoneessa.

”Euroopan unioni on maailman menestyksekkäin rauhanprojekti ja se on nyt haastettu ennennäkemättömällä tavalla. Äärioikeisto nousee monissa maissa ja on jäsenmaita, jotka eivät kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. Tätä vastaan haluan tehdä työtä”, 51 608 ääntä saanut Modig vastasi kysymykseen, miksi hänet pitäisi valita europarlamenttiin.

Vasemmistoliitto sai eurovaaleissa 125 749 ääntä ja 6,9 prosentin kannatuksen. Edellisistä eurovaaleista puolueen kannatus aleni 2,4 prosenttiyksikköä ja yli 35 000 ääntä.

Vasemmistoliitto teki parhaan tuloksensa Kemissä, missä se oli suurin puolue 21,3 prosentin ääniosuudella. SDP jäi vajaan prosenttiyksikön päähän. Eniten ääniä, 738, Kemissä sai vasemmistoliiton Sari Moisanen.

Kolarissa ja Suomussalmella vasemmistoliiton kannatus ylitti 18 prosenttia. Merja Kyllönen oli Suomussalmen ääniharava 271 äänellään, vaikka oli hyvissä ajoin ilmoittanut, ettei enää lähde Brysseliin.

Punaisuudestaan myös tunnetussa Karkkilassa vasemmistoliitto sai 15,2 prosentin kannatuksen ja oli vasta neljäs. Edellä olivat SDP, perussuomalaiset ja kokoomus kukin runsaan 17 prosentin ääniosuudella. Eniten ääniä Karkkilassa sai koko maan ääniharava Eero Heinäluoma ja kakkosena tuli Silvia Modig.

Myös Kittilässä vasemmistoliitto sai 15 prosenttia äänistä.

Helsingissä vasemmistoliitto kävi tiukan taistelun SDP:n kanssa kolmanneksi suurimman eurovaalipuolueen paikasta. SDP voitti prosentein 12–11. Molemmat vasemmistopuolueet olivat pääkaupungissa pahassa alakynnessä, sillä sen kaksi suurinta olivat eurovaaleissa vihreät 27,8 prosentilla ja kokoomus 25,3:lla.

Vihreiden uudet mepit Heidi Hautala ja Ville Niinistö olivat ylivoimaisesti suosituimmat ehdokkaat. Hautala sai Helsingissä 27 080 ja Niinistö 24 416 ääntä.

Silvia Modig pesi 18 201 äänellä kotikentällään Eero Heinäluoman, joka sai 15 942 ääntä.

Vasemmistoliiton ehdokkaiden äänet



Vasemmistoliiton ehdokkaat saivat eurovaaleissa ääniä seuraavasti:

Silvia Modig 51 608, Merja Kyllönen 23 263, Hanna Sarkkinen 10 908, Mia Haglund 5 303, Miila Halonen 3 901, Tuomas Nevanlinna 3 628, Matleena Käppi 2 817, Jaakko Lindfors 2 808, Sinikka Torkkola 2 777, Sari Moisanen 2 612, Tiina Ahlfors 2 505, Anna Mäkipää 2 117, Elisa Lientola 2 051, Ajak Majok 2 005, Joona Mielonen 1 496, Sami Säynevirta 1 448, Ilpo Haaja 1 341, Janne Parkkila 1 155, Jukka Linna 1 007, Tapani Kaakkuriniemi 999.