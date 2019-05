IPS/Javier García

Meksikon faktat Valtio Pohjois-Amerikassa Asukkaita 132,1 miljoonaa Kansallisen köyhyysrajan alla 43,6 % (2017) Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 93,5 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 74/188 (Lähde: YK)

Yli 400 000 henkeä ylitti etelärajan tammi-huhtikuussa.

Meksikoon on viime marraskuusta lähtien kohdistunut siirtolaistulva, jolle ei ole vertaa lähihistoriassa. Tilastojen mukaan etelärajan ylitti tammi-huhtikuussa yli 400 000 henkeä.

Vähintään kolmasosa tulijoista on lapsia ja nuoria, joista osa matkustaa yksin. Valtaosa on lähtöisin Keski-Amerikasta, ennen kaikkea Hondurasista. Joukossa on kuitenkin väkeä myös Aasiasta, Afrikasta, Lähi-idästä, Etelä-Amerikasta ja Karibialta.

Suurin osa tähtää Meksikon pohjoisrajalle ja siitä Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain viranomaiset sanovat pidättäneensä rajalla keskimäärin 100 000 ihmistä kuukaudessa.

Luvut ovat ennätysmäisiä. 2000-luvun huippuvuosina Meksikon eteläisen Chiapasin osavaltion rajan ylitti 140 000–400 000 ihmistä vuodessa. Nykymenolla luku nousee vuositasolla 1,2 miljoonaan.

Syyt ovat lähtömaissa

Selityksiä siirtolaistulvalle pitää etsiä lähtömaista. Hondurasin poliittinen kriisi syveni, kun oikeistolainen presidentti Juan Orlando Hernández sai syksyllä 2017 uuden kauden epäilyttävissä oloissa. Rikollisjengit terrorisoivat asukkaita, ja vaalien alla kiihtyivät myös hyökkäykset kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeuspuolustajia vastaan.

Samoihin aikoihin syntyi karavaani-ilmiö, jossa ihmiset lähtevät suurina joukkoina kävelemään rajojen yli. Ensimmäinen joukkomarssi lähti jo 2014 Meksikon Oaxacasta. Moni sen osanottaja onnistui saamaan humanitaarisen turvapaikan Yhdysvalloista, mikä innosti muita liikkeelle.

Liikkuminen suurena joukkona on turvallisempaa kuin yksin, mutta Meksikon viranomaisten mukaan ihmiskauppaa harjoittavat rikollisryhmät ovat myös alkaneet hyödyntää ilmiötä. Epäilyksiä herättävät varsinkin lapset, joiden seurassa olevat aikuiset esiintyvät heidän sukulaisinaan.

Epäilyjä ihmiskaupasta liittyy erityisesti muista maanosista tuleviin siirtolaisiin. Meksikon rajalla on alkuvuodesta pidätetty Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maista tulevia. Kun pääsy Eurooppaan on vaikeutunut, kohteeksi on vaihtunut Yhdysvallat, ihmisoikeuksista vastaava virkamies Alejandro Encinas selittää.

Myös kuubalaisten määrä on kasvanut Meksikon rajan yli pyrkivien joukossa. Viranomaisten mukaan etelärajalla on jumissa tuhatkunta kuubalaista ja vähintään 2 000 odottaa Ciudad Juárezissa Yhdysvaltain rajalla mahdollisuutta anoa turvapaikkaa.

Presidentti myötämielinen

Siirtolaisvirroille ei näy loppua, ja asiantuntijat arvioivat, että Meksikon vasemmistolainen presidentti Andrés Manuel López Obrador suhtautuu asiaan edeltäjiään myönteisemmin.

Aiemmin paperittomat yritettiin torjua lähettämällä rajalle poliiseja ja sotilaita, mikä ohjasi siirtolaiset entistä vaarallisemmille reiteille.

Nyt rajan ylittäjät vain rekisteröidään ja osalla on mahdollisuus saada tilapäinen vierailijakortti, joka sallii työnteon tietyllä alueella. Aiemmin etu koski vain lähimpien naapurimaiden, Belizen ja Guatemalan, kansalaisia, mutta se on laajennettu kattamaan myös elsalvadorilaiset ja hondurasilaiset.

Samaan aikaan Meksikon hallitus toteuttaa Keski-Amerikan maissa avustusohjelmaa, jonka toivotaan hillitsevän maastamuuttohaluja.

