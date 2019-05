Lehtikuva/Vesa Moilanen

Parlamentin voimasuhteet muuttuvat vielä brexitin myötä.

Viisi vuotta sitten Euroopan komission kokoamiseen kului ennätyspitkä aika. Nyt tästä odotuksesta näyttää tulevan normi. Komissaari Jyrki Katainen ennakoi maanantaina toimittajatapaamisessa, että uusi komissio aloittaisi työnsä vasta marraskuussa.

Siihen saakka nykyinen komissio toimii kuten Suomessa pääministeri Juha Sipilän toimitusministeristö.

Uuden komission kokoaminen voi viipyä parlamentin muuttuneiden voimasuhteiden takia. Katainen toivoo, että suurimmat parlamenttiryhmät ja muut EU:n kehittämiseen suuntautuneet puolueet löytäisivät nopeasti yhteisymmärryksen komission puheenjohtajasta.

Komission jäsenistä on odotettavissa kova kädenvääntö, sillä Puolan, Unkarin ja Romanian komissaariehdokkaiden vaaditaan kunnioittavan EU:n laillisuusperiaatteita. Näiden maiden hallitukset ovat rikkoneet mm. sananvapautta ja oikeusvaltio-periaatetta vastaan, joten komissaariehdokkaat arvioidaan erittäin tarkkaan. Parlamentti on ennenkin vaatinut vaihdettavaksi joitakin komissaareja ennen komission nimittämistä. Samoin on tehnyt komission puheenjohtaja.

Hajottajien kampanjointi tussahti



Kataisen mukaan komission puheenjohtajaksi tulisi valita parlamentin suurimman ryhmän eli konservatiivien EPP:n ehdokas, saksalainen Manfred Weber (CSU).

Jos jo esillä olleet ehdokkaat eivät tule kyseeseen, komission kokoaminen vie aiempaa enemmän aikaa. Edellisellä kerralla parlamentti vaati, että komission puheenjohtajan tulee olla joku ryhmien nimeämistä kärkiehdokkaista. Komission puheenjohtajan on kelvattava myös jäsenmaille.

Komission puheenjohtajaehdokkaan taakse tarvitaan useita parlamenttiryhmiä. Kataisen mukaan luonteva liittoutuma olisivat konservatiivit, sosialidemokraatit ja liberaalien Alde sekä vihreät.

Vahvaa liittoutumaa tarvitaan koko parlamentin viisivuotiskautta ajatellen, sillä unionin hajottamiseen pyrkivät puolueet saivat lisäpaikkoja parlamentissa. Kataisen mukaan niiden odottama murskaava vaalivoitto jäi kuitenkin tussahdukseksi.

Vaaleissa unionin kehittämiseen pyrkivät ryhmät saivat riittävän enemmistön, mutta brexit muuttaa vielä voimasuhteita. 751 paikkaa putoaa 705:een. Sosialidemokraattien, vihreiden ja Alden ryhmät kutistuvat, kun brittiedustajat jättävät parlamentin.

Muutoksia on tulossa konservatiiviryhmäänkin. Sen odotetaan erottavan unkarilaisen äärioikeistolaisen Fidesz-puolueen edustajat, jolleivät nämä itse siirry toiseen ryhmään.

Iso tuolileikki tulossa

Toistaiseksi EU:n vahvat valtiot eli Ranska ja Saksa ovat pidättäytyneet ottamasta merkittäviä komissaaritehtäviä. Ne on jätetty EU:n yhtenäisyyden nimissä pienemmille jäsenmaille. Nyt ilmapiiri on muuttunut.

Katainen huomautti, että komission salkkujen jako on vain yksi osa tehtävien täyttöä. Euroopan keskuspankin johtajan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajan sekä parlamentin puhemiehen tehtävät ovat osa palapeliä, joka pitäisi ratkaista mahdollisimman pian.

Jos yksimielisyys komission puheenjohtajasta saavuttaisiin ennen elokuun alussa alkavaa parlamentin lomaa, komissaariehdokkaiden kuuleminen voitaisiin aloittaa syys-lokakuussa.

Katainen itse ilmoitti kieltäytyvänsä kaikista mainituista paikoista. Hän aikoo asettua Suomeen ja on hakenut Sitran yliasiamiehen paikkaa. Tehtävä alkaisi ensi vuoden alussa.