Jarno Mela

Vasemmistoliiton tuore europarlamentaarikko on vahva ympäristö- ja ilmasto-osaaja.

Vasemmistoliiton tuore europarlamentaarikko Silvia Modig sulatteli vielä maanantaina huimaa tulostaan. Hän keräsi eurovaaleissa yli 51 000 ääntä ja nousi vasemmistoliiton edustajaksi Brysseliin.

– Olen sanaton, ihan huikeata. Tiesin, että teemme hyvää kampanjaa, mutta yllätyin positiivisesti, Modig tunnelmoi maanantaina Kansan Uutisille.

Modig lähti eurovaaliehdokkaaksi henkilökohtaiseen pettymykseen päättyneiden eduskuntavaalien jälkeen. Niissä hän sai yli 5 600 ääntä mutta jäi kovalla listalla Helsingissä neljänneksi.

Äärimmäisen hieno kokemus.

– Olihan se hulluutta, mutta kun on olo, että on annettavaa, niin totta kai lähdin ehdolle.

Kampanjan aikana Modig kiersi ympäri Suomea.

– Sanoin koko kampanjan ajan, että kaikki vasemmistoliiton ehdokkaat työskentelevät saman päämäärän eteen.

Modig ei ole vielä ehtinyt miettiä tulevia tehtäviään europarlamentissa. Paljon riippuu siitä, mihin valiokuntaan hän pääsee. Omassa kampanjassaan Modig puhui vahvasti ilmaston ja ihmisoikeuksien puolesta. Niiden eteen työ jatkuu nyt europarlamentissa.

– Kuten (väistyvä meppi) Merja Kyllönen on sanonut, ei siinä talossa mitätöntä tehtävää ole.

Modig huomauttaa, että Suomessa vasemmiston esiin nostama Green New Deal eli ekologinen jälleenrakennus on nyt noussut monien huulille Euroopassa. Hän toivookin, että se yhdistäisi eri punavihreitä puolueita tulevalla vaalikaudella europarlamentissa.

– Voimme sen avulla löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia.

Kaikkiaan Suomesta valittiin 13 europarlamentaarikkoa. Lisäksi Suomelle on tulossa 14:s europarlamenttipaikka, jos Ison-Britannian ero EU:sta toteutuu.

”Onnistuimme”

Tärkeintä on, että paikka säilytettiin. Tämä oli tunne, joka vallitsi vasemmistoliiton riveissä sunnuntai-iltana europarlamenttivaalien tuloksen selvittyä.

6,9 prosentin ääniosuuteen ei oltu tyytyväisiä, mutta vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa oli aistittavissa suuri helpotus, kun ennakkoäänet kertoivat, että puolue säilyttää europarlamenttipaikkansa.

– Silviasta tulee erinomainen meppi, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson iloitsi tuoreeltaan.

– Hän on vahva ympäristö- ja ilmastopolitiikan osaaja. Hän on äärimmäisen hyvä verkostoitumaan ja pidetty myös muissa puolueissa, mikä on tärkeä ominaisuus europarlamentaarikolle.

Andersson piti tulosta vasemmistoliiton kannalta odotettuna.

– Tavoitteena oli saada peruskannattajamme liikkeelle, ja näyttää siltä, että onnistuimme siinä.

Myös puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen arvioi, että tavoite täyttyi.

– Toki kannatusprosentti ei ole hyvä, mutta sen aavistimme, koska kaksien vaalien keväänä pienehkön puolueen on vaikea löytää tunnettuja ehdokkaita kumpiinkin vaaleihin.

Jarno Mela

Vahva osaaja

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki uskalsi ensimmäisten joukossa luottaa siihen, että vasemmistoliiton tulos pitää.

– Kun vertaan vuoden 2009 eurovaaleihin, jolloin vasemmistoliitto menetti paikkansa europarlamentissa, tunnelma on ollut ihan erilainen vaalikentillä. Tuolloin kukaan ei ollut kiinnostunut, hän muisteli.

– Nyt ihmiset tekivät valtavan hienosti töitä. Puolueen johto on ollut sidottu hallitusneuvotteluihin eikä ole täydellä painolla pystynyt auttamaan, mutta löytyi mahtavia tyyppejä tekemään vaalityötä.

Myös Arhinmäki arvioi, että Modigilla on juuri europarlamentaarikolle tarvittavia ominaisuuksia.

– EU on iso vaikuttaja ilmastopolitiikassa, ja sen Modig tuntee. Hänellä on lisäksi kokemusta kansainvälisissä asioissa, ja hän on ulospäin suuntautuva persoona. Se on europarlamentissa tärkeää sen ohella, että osaa asiat. Pitää myös saada muut innostumaan asiastaan.

Menetystä vihreille

Siitä Andersson on pahoillaan, että vasemmistoliiton europarlamenttiryhmä GUE/NGL pieneni. Hän arvioi, että sen kannatusta siirtyi vihreille.

– Vihreät on selkein vaalivoittaja, mikä varmaan omalta osaltaan rokotti GUE:n paikkamäärää, hän totesi.

– Vihreät onnistui vasemmistoa paremmin profiloitumaan ilmastonmuutoksen vakavasti ottavana voimana äärioikeistoa vastaan. Vahva ilmastofokus nosti vihreitä Suomessakin meidän kustannuksellamme.

– Se osoittaa, kuinka tärkeää on, että vasemmistolla on vahva ilmastopoliittinen linja. Mutta sen yhteydessä pitää entistä enemmän miettiä myös sosiaalista puolta. Se erottaa meidät muista.

Muut ehdokkaat iloitsivat Modigin valinnasta.

– Olimme selkeästi tekemässä työtä Modigin ja puolueen laariin, sanoi ehdokkaana ollut Miila Halonen.

– Tämä on ollut äärimmäisen hieno kokemus, ja on hienoa, että lopputulos oli hyvä, Jukka Linna totesi.