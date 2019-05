Lehtikuva/Markku Ulander

Maailmanmestarit palaavat iltapäivällä kotiin erikoislennolla, kansanjuhla Kaisaniemessä.

Suomi sekosi myöhään viime yönä Leijonien kolmannesta maailmanmestaruudesta. Torit täyttyivät ja suihkulähteet muuttuivat uima-altaiksi.

Maanantaina mestarijoukkue palaa Bratislavasta kotiin juhlahumun keskelle. Leijonat lennättävän lennon numero on AY7512. Ilta-Sanomien mukaan kaksi viimeistä numeroa eivät ole sattumaa. 12 on joukkueen kapteenin Marko Anttilan pelinumero. Kyseessä on siis Mörkö-lento Anttilan lempinimen mukaan.

Lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaalle kello 14 Hawk-suihkuharjoituskoneiden saattamana. Lentoasema juhlistaa kultaa antamalla lentokoneelle vesisuihkutervehdyksen.

Lehtikuva/Jussi Nukari

Posti julkisti maanantaina 5. kesäkuuta ilmestyvän muumiaiheisen Mörkö-postimerkin maailmanmestareiden kunniaksi.

Helsingissä soitetaan tänään kello 14.30 kirkkojen kelloja kiekkokullan kunniaksi. Haagan seurakunnassa Huopalahden kirkonkellot soivat jo viime yönä pelin loppuvihellyksen jälkeen. Maanantaina myös muiden seurakuntien kirkkoherrat päättivät, että kellot soivat kirkoissa, kertoo STT.

Illalla on luvassa kansanjuhla Kaisaniemen puistossa klo 18.