Lehtikuva/Roni Rekomaa

Ilmastonmuutoksen tosissaan ottavien puolueiden menestys ja äänestysprosentin nousu kaikkialla Euroopassa ovat hyviä uutisia aikana, jolloin ympäristökriisien ratkaisemisella on kiire.

Suomen Luonnonsuojeluliitto iloitsee tiukkaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa kannattavien puolueiden noususta europarlamenttivaaleissa. Tulos mahdollistaa järjestön mukaan EU:n entistä kunnianhimoisemman ympäristö- ja ilmastopolitiikan.

Toisaalta parlamentin jakolinjat syvenivät, koska Euroopan heikentämistä kannattavat puolueet saivat myös vaalivoittoja.

Suomen, Euroopan ja koko maailman etu kuitenkin on vahva, yhtenäinen ja ympäristöpolitiikaltaan kunnianhimoinen Euroopan unioni.

– Euroopan unioni on tähän asti ollut maailman ympäristöpolitiikan suunnannäyttäjä, ja Euroopan parlamentti kunnianhimoisin EU:n sisällä. Tämän on jatkuttava ja tahtia on kiihdytettävä, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Ilmastopolitiikassa kiritystä kaivataan EPP:ssä

Myös Suomessa kansalaiset äänestivät europarlamentaarikoiksi monia poliitikkoja, jotka kannattavat vahvaa EU:ta sekä kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Luonnonsuojeluliiton mielestä tämä viesti pitää ottaa huomioon hallitusneuvotteluissa.

– Toivomme, että suomalaiset europarlamentaarikot kirittävät omia eurooppalaisia poliittisia ryhmiään parempaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Kiritystä tarvitaan erityisesti parlamentin suurimmassa ryhmässä EPP:ssä, johon kokoomus kuuluu. Ryhmä on Climate Action Networkin selvityksen mukaan ollut ilmastopolitiikassa suorastaan taantumuksellinen, muistuttaa suojelupäällikkö Jouni Nissinen, joka toimii myös ympäristöjärjestöjen Brysselin-kattojärjestön European Environmental Bureaun puheenjohtajana.

EU:lla kaikki edellytykset ottaa johtajuus ilmastopolitiikassa

Äänestysprosentin nousu tarkoittaa sitä, EU:n suuret ilmasto- ja ympäristöpoliittiset ratkaisut ovat nyt entistä hyväksyttävämpiä EU-kansalaisten silmissä. Paljon kuitenkin riippuu EU:n tulevasta komissiosta, joka tekee lakialoitteet ja toimeenpanee päätöksiä. Komission seuraavan puheenjohtajan on otettava ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen kärkiteemoiksi, jotka koskevat kaikkea unionissa tehtävää politiikkaa.

EU:lla jos millä on mahdollisuus rakentaa hiilineutraaleja yhteiskuntia. EU:lla on käytössään maataloustuet, tiede- ja tutkimusrahoitusta, tullijärjestelmä, sisämarkkinoiden standardoinnit ja paljon muita instrumentteja. EU pystyy yhdistämään talous- ja tuotantojärjestelmien uudistamisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Tämän takia EU:lla on kaikki edellytykset ottaa johtajuus ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa sekä kirittää muuta maailmaa.