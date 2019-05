Eurovaaleista odotettiin ja pelättiin nationalistisen äärioikeiston riemumarssia, mutta se tuli torjutuksi samaan tapaan kuin Kanadan kolmannen erän rynnistys Suomen maalille jääkiekon MM-finaalissa. Äärioikeisto sai kyllä lisää meppejä, mutta sen voitto jäi vihreiden ja keskiryhmien nousun varjoon.

Liberaalien Alde on aamun tuloslaskentatietojen mukaan saamassa 40 lisäpaikkaa ja vihreät 15. Kolmeen ryhmään jakautunut äärioikeisto on kiinni 17 lisäpaikassa.

And here's what I have for the outcome so far. More of a shift leftwards than we had forecast (@kevcunningham @EuropeElects) pic.twitter.com/pHc7tg2Cs4

— Simon Hix (@simonjhix) 27. toukokuuta 2019