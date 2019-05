Suomi on jääkiekon maailmanmestari kolmannen kerran. Edelliset kultamitalit tulivat 1995 ja 2011, keväinä joina vasemmistoliitto meni hallitukseen.

FINLAND DOES IT!!!! @leijonat HAVE WON THE 2019 #IIHFWORLDS pic.twitter.com/sKZBqSXel6

— IIHF (@IIHFHockey) 26. toukokuuta 2019