Jarno Mela

Ylen ennusteen mukaan vihreät nouse eurovaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Yle on julkistanut perinteisen ennusteensa eurovaalien tuloksesta, kun äänistä on laskettu liki 80 prosenttia.

Ennusteen perusteella kokoomus on selvästi suurin europuolue 20,4 prosentilla. Vihreät nousee toiseksi suurimmaksi. Se ohittaa 15,7 prosentilla SDP:n, joka sekin on nousussa, mutta on saamassa 14,9 prosentin kannatuksen. Vihreiden voitto edellisiin vaaleihin olisi peräti kuuden prosenttiyksikön luokkaa.

Keskusta on kokemassa jo toisen rökäletappion tänä keväänä. Se on keräämässä 13,7 prosenttia äänistä, häviämässä 6 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliitto säilyttää paikkansa, mutta tulos on huono, vain 6,9 prosenttia, missä on laskua 2,4 prosenttiyksikköä. RKP on aivan kannoilla 6,3 prosentilla.