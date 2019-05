Jarno Mela

Nils Torvalds viemässä SDP:n ulottuvilla olleen lisäpaikan.

Suomi on saamassa seitsemän nais- ja kuusi miesmeppiä uuteen europarlamenttiin. Kuusi 13:sta on uusia, kun äänistä on laskettu yli puolet.

Hieman ennen iltayhdeksää vaalien ääniharavaksi oli nousemassa SDP:n Eero Heinäluoma. Hänellä oli yli 76 000 ääntä. SDP:n toisena meppinä jatkaa Miapetra Kumpula-Natri. Ennakkoäänet lupasivat demareille kolmattakin paikkaa, mutta illan kuluessa se on siirtynyt RKP:n Nils Torvaldsille.

Kokoomuksesta europarlamentissa ovat jatkamassa Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen.

Keskusta on menettämässä yhden paikan. Europarlamenttiin on Elsi Kataisen rinnalla uutena nousemassa Mauri Pekkarinen.

Vihreät on saamassa lisäpaikan. Heidi Hautalan lisäksi Brysseliin matkaa Ville Niinistö.

Perussuomalaisista europarlamenttiin nousevat kansanedustajat Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

Vasemmistoliiton uudella mepillä Silvia Modigilla on tässä vaiheessa iltaa 28 411 ääntä.