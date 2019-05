Lehtikuva/Mikko Stig

Silvia Modig on nousemassa europarlamenttiin. Hän sai 25 735 ennakkoääntä.

Vasemmistoliitto on pitämässä paikkansa europarlamentissa, vaikka sen kannatus edellisistä vaaleista on ennakkoäänten perusteella laskussa. Puolue sai ennakkoäänistä 7,4 prosenttia, missä on laskua 1,9 prosenttiyksikköä viime eurovaaleihin.

Vasemmistoliiton kärjessä on Silvia Modig, joka sai 25 735 ääntä ennakkoäänestyksessä. Toisena on nykyinen meppi Merja Kyllönen 13 715 äänellä ja kolmantena kansanedustaja Hanna Sarkkinen 5 573 äänellä.

Ennakkoäänissä suurin puolue on kokoomus 20,9 prosentilla. Se saisi 3 euroedustajaa samoin kuin SDP (16,7%). Vihreät lisäisi paikkamääränsä kahteen ja kaksi edustajaa saisivat myös perussuomalaiset ja keskusta. Keskusta on menettämässä yhden paikan.

– Aika lailla odotettu, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi ennakkoäänten tulosta puolueen osalta.

Hän sanoi, että viime eurovaaleissa vasemmistoliiton tulos parani, kun vaalipäivän ääniä laskettiin.

– Elämme jännityksessä.