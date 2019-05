Lehtikuva/Joe Klamar

”Kiekko yläpeltiin niin että räpinä kuuluu.”

Suomessa on hehkutettu pitkin perjantaita Leijonien eilisillan huippusuoritusta, jossa jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä Ruotsin NHL-tähdet kaatuivat jatkoajalla maalein 5–4. Ruotsissa puolestaan ihmetellään nimekkään joukkueen fiaskoa.

Ottelu tavoitti torstaina C More Sport 1- ja MTV3-kanavalla sekä cmore.fi-suoratoistopalvelussa yhteensä 2,43 miljoonaa katsojaa ja sen keskikatsojamäärä oli 1,75 miljoonaa. Se on myös vuoden katsotuin tv-ohjelma Suomessa.

Sakari Mannisen laukauksesta voi nautiskella tällä videolla , mutta Antero Mertarannan selostus MTV3:ssa on sekin taas yksi klassikko hänen pitkässä repertuaarissaan.

Näin Suomi voitti Mertarannan kertomana.

”Loistava klassikko tästä tulee. Adrian Kempe puskee laidasta sisään ja sitten on maalin edustalla tyhjää.”

ILMOITUS

”Suomi pääsee iskemään kolmella yhtä vastaan, ainakin kahdella yhtä vastaan. Sakari Manninen, Pesonen tulee mukaan, Manninen vetää!! Ja siellä on! Sakari Manninen lyö Suomen neljän parhaan joukkoon!”

”Ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai! Sakari Manninen, tämän ottelun ylivoimainen tähti, laittaa kiekon yläpeltiin niin että räpinä kuuluu. Se kuuluu Bratislavaan saakka. Tämä leijonamiehistö, sinipaitainen miehistö lähtee matkustamaan Bratislavaan. 21 NHL-ukkoa pakkaa tavaransa ja lähtee kotiin, eikä puolusta maailmanmestaruutta, joita on kaksi pohjalla.”

”On tämä valtaisa pommi, tämä on jättipaukku, tämä on kruunun kurssin sukellus, tämä on lähes koko Slovakian brexit. Tämä on niin hirmuinen veto.”