Ensin tuli Kreikka, sitten Venezuela – hallitusneuvottelujen kritisointi on lähtenyt täysin kiitolaukalle

Kommentti: Mikään vertaus ei tunnu riittävän, kun oikeistolaiset räimivät käynnissä olevia hallitusneuvotteluja.

Suomi ei ole enää Kreikan tiellä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja ja todennäköinen seuraava pääministeri Antti Rinne on nyt luotsaamassa Suomea kohti Venezuelaa.

Tällä viikolla kokoomuksen eurovaaliehdokas, 32 vuotta (1983–2015) kansanedustajana istunut Kimmo Sasi pohti Verkkouutisten jutussa onko Suomi Venezuelan tiellä. Huomautettakoon, että Sasia pidetään ainakin kokoomuksessa jonkin sortin perustuslakiasiantuntijana.

Sasin kommentit voisi sinänsä jättää huomioimatta, koska niiden antaja on hallitusneuvotteluja Säätytalon ulkopuolella seuraavan puolueen edustaja. Silti jotain tolkkua pitää edellyttää myös oppositiolta.

Venezuela on käytännössä romahtanut valtio, jota johtaa armeijan tukema itsevaltias Nicolas Maduro. Nyt Rinne on Sasin mielestä viemässä Suomea samaan suuntaan, kun hallitusneuvotteluissa on pohdittu pieniä veronkorotuksia.

Mutta ei Venezuela-vertaus Sasin yksinoikeus ole. Åbo Akademin professori Kimmo Grönlundilla lähti Twitter-kommentointi komeasti laukalle, kun Säätytalolla kerrottiin uudesta sote-mallista. Maakuntien verotusoikeus sai professorissa aikaan hepulin, mikä päättyi Venezuela-viittaukseen.

Laitetaan vielä verotusoikeus päälle. Progressiivisena ja solidaarisuusverolla maustettuna. Viva Venezuela!#sote — Kimmo Grönlund (@KimGron) 23. toukokuuta 2019

Jos Säätytalolla syntyy niin kutsuttu moderni kansanrintamahallitus (SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, RKP), on opposition tehtävä ja velvollisuus kritisoida sitä. Niin punavihreä oppositio teki viime vaalikaudella.

Mutta kannattaisi ensin odottaa hallitusohjelman valmistumista.

