Jarmo Lounassalo

Eurovaalikampanjan loppurutistus on meneillään. Silvia Modig kiertää lähiöitä.

Silvia Modig jakaa esitteitään.

– Hei, ootko jo löytänyt eurovaaliehdokkaan? hän kyselee viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä ohikulkijoilta Myyrmäen torilla.

Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas kiertää lähijunalla Vantaan lähiöitä tukiryhmäläistensä kanssa. Myyrmäestä jatketaan Martinlaaksoon ja Kivikkoon, ja lopulta jäädään Tikkurilaan pitämään Silvian ja Tuomaksen maailmanparannusiltaa. Tuomas on toinen vasemmistoliiton ehdokas Tuomas Nevanlinna. Hän ehtii vasta Tikkurilaan.

27 astetta mittarissa

Hiki virtaa. Mittari näyttää 27:ää astetta. Vesipullot, aurinkolasit, aurinkorasva ja lippalakit unohtuivat.

– Äänestin jo sua, nuori nainen huikkaa.

– Onko se itse Silvia, toinen ihmettelee.

Yhdeksänkymppinen mies tulee rollaattorinsa kanssa ehdokkaan luo.

– Totta kai olen äänestänyt. Tämähän on demokratia eikä diktatuuri, tämä sanoo.

Modig komppaa miestä.

– On hyvä, että on paljon puolueita, hän sanoo.

– Joo. Vaikka se yksi on kyllä semmoinen huuhaa, mikä se nyt on, perus-, perustus, jotain semmoista, mies jatkaa.

”Kainuussa ihmiset eivät naura yhdellekään vitsilleni.”

Poliisit saapuvat paikalle. Tukiryhmä ehtii miettiä, että mitä se tekee väärin.

– Äitisi tekee vaalityötäsi pesutuvassa, poliisi kertoo Modigille.

Modig toteaa äidin olevan paras vaalityöntekijänsä.

– Hän taitaa seisoa puolueiden ulkomainosten vieressä ja osoittaa, että tuo on hyvä ehdokas, olen tuntenut 42 vuotta, Modig arvelee.

Poliisi kysyy, miten kampanjointi sujuu.

– Hulluutta, Modig vastaa.

Takana on tiivis eduskuntavaalikampanja ja nyt heti perään vielä tiiviimpi eurovaalikampanja.

– Jos näette minut vielä kesäkuussa täällä, ottakaa talteen, hän sanoo poliisille.

Hauskinta oli Turussa

Voimia ehdokkaalle antaa halu parantaa maailmaa.

– Nämä ovat todella tärkeät eurovaalit. Ympäri Eurooppaa nousevat oikeistopopulistit ja niiden vanavedessä äärioikeisto, Modig sanoo.

– Euroopassa on semmoisia äänenpainoja, jotka vastustavat aborttia ja ehkäisyä ja sanovat, että naisen paikka on kotona. Tanskassa on puolue joka avoimesti kannattaa rotuerottelua. Näissä vaaleissa on kyse isosta jaosta.

– Lisäksi europarlamenttipaikka on vasemmistoliitolle tosi tärkeä, jotta olemme mukana Eurooppa-politiikassa ja meillä on yhteys europarlamentin ja Suomen päätöksenteon välissä.

Modig toteaa, että mahtava tukiryhmä auttaa jaksamaan.

Niina Ilola tekee Modigin hyväksi toisen työpäivän palkkatyönsä päälle. Tukiryhmässä on reilu sata henkeä.

– On tosi tärkeää, että ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä kampanjoissa, koska ei ole suuria rahoja. Sillä jaksaa, kun näkee, että muutkin tekevät sata lasissa, hän sanoo.

Eurovaalikampanjaa hän kuvaa hulluksi.

– Kampanja-aika on niin lyhyt ja vaalipiirinä on koko maa.

Ilola kuuluu ydinryhmään, joka suunnittelee kampanjan ja pitää langat käsissään.

– Tässä on niin monta liikkuvaa osaa. Onneksi on paljon luottohenkilöitä myös muissa kaupungeissa.

Jarno Mela

Ehdokkaalle parasta on se, että Suomen eri puolet tulevat entistä tutummiksi.

– Huumori on erilaista eri puolilla. Se on suuri rikkaus, Modig sanoo.

Huonoiten Modigia ymmärretään Kainuussa.

– Siellä ihmiset eivät naura yhdellekään vitsilleni, hän selostaa.

– Tuijottavat vain minua ilmekään värähtämättä. Mutta jos kerron jotain, mitä Merja Kyllönen on sanonut, he repeävät, hakkaavat käsiä polviin ja nauravat vedet silmissä

Kyllönen on vasemmistoliiton kainuulainen poliitikko.

Hauskinta eurovaalikampanjan aikana oli Turussa.

– Oli pomppulinna ja popcornia. Lapset joutuivat jonottamaan pomppulinnaan, koska ehdokkaat valtasivat sen.

Yhteistyötä ehdokkaiden kesken

Modig kampanjoi paljon toisten ehdokkaiden kanssa.

– On tärkeää, että näytämme, että olemme joukkue.

Nevanlinnan kanssa hän järjesti maailmanparannusiltoja jo eduskuntavaalikampanjan aikaan.

– Emme pidä monologeja vaan yritämme innostaa ihmisiä ajatteluun. Parhaimmillaan baariin syntyy uusia seurueita, jotka jäävät keskustelemaan politiikasta, kun me lähdemme pois.

– Baarikiertue on ollut kampanjoinnin parasta antia, Nevanlinna komppaa ja kiittää kansalaisia hyvistä keskusteluista.

– Viesti on, että yhä kauemmas loitontuva eliitti päättää asioista. Se osittain ruokkii populistista vastareaktiota. Populismin kannatus ei tule tyhjästä.

Tiistaina Tikkurilassa yleisöltä tuli kiinnostavia kommentteja.

– Todettiin, että perussuomalaisilla on yksinkertainen ja vahva EU-viesti. Vaikka vasemmisto on aina ollut kansainvälinen, se on kuitenkin ollut kriittinen jo EEC:hen ja Euroopan unioniin liittymisen suhteen. Vasemmiston viesti hahmottuu huonosti.

Nevanlinna oli ensimmäistä kertaa ehdolla tämän kevään eduskuntavaaleissa. Heti perään hän lupautui eurovaaliehdokkaaksi.

– Vakavasti harkitsen ehdokkuutta jatkossakin. Pääsin vähän innostumaan.