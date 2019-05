Lehtikuva/Paul Ellis

Guardiola on vienyt huippuunsa ajatuksen pallonhallinnasta puolustamisena.

Manchester City teki sunnuntaina historiaa Wembleyllä, kun se tuhosi Watfordin FA-cupin finaalissa maalein 6–0. Taivaansinisistä tuli triumfin myötä ensimmäinen miesten joukkue, joka on voittanut triplan Englannin kentillä. Pep Guardiolan suojatit nappasivat cupin ja liigamestaruuden ohella myös liigacupin pokaalin palkintokaappiinsa. Naisten puolella Arsenal onnistui samassa tempussa kaudella 2006–07.

Man City on ollut kahden viime kauden ajan dominoiva seura sumusaarilla. Vaikka kilpailu on yhä kovempaa, edellisestä seitsemästä jaossa olleesta pokaalista joukkue on saanut haltuunsa kuusi. Onko Guardiolan City kaikkien aikojen valioliigajoukkue, ja jos se on, niin miksi?

Valioliigassa on nähty ylivoimaisia mestareita aiemminkin. Pyttyjä on voitettu sekä räiskyvällä hyökkäyspelillä että betonipuolustuksilla. Viimeksi mainituista malliesimerkkinä on pidetty José Mourinhon luotsaamaa kauden 2004–05 Chelseaa, jonka maalia kohti lauottiin mestaruuskaudella ainoastaan 2,18 kertaa ottelua kohden.

Manchester City onnistui päättyneellä valioliigakaudella 95 kertaa maalinteossa. Joukkue on hyökkäyssuuntaan suunnitelmallisin ja samaan aikaan luovin voima vuosikausiin. Murskaaviin lukemiin päättynyt cup-finaali kertoi ylivoimasta tylyllä tavalla, vaikka Watford ei vastustajana ollutkaan kovin vuori kiivettävänä.

Hyökkäyspeli on vienyt valtaosan huomiosta, mutta samaan aikaan Man City on rikkonut ennätyksiä myös puolustamisen osalta. Tällä kaudella Cityn maalia kohti lauottiin vain 2,13 kertaa ottelua kohden, joten myös Chelsean ennätyksestä tuli mestareiden vertailussa paperia.

ILMOITUS

Guardiola on vienyt huippuunsa ajatuksen pallonhallinnasta puolustamisena. Tilastoniilojen myötä lajianalyysin ytimeen tuotu xG-tilasto eli todellisten maalipaikkojen perusteella laskettu maaliodottama per peli on uskomatonta luettavaa Cityn osalta. Viimeisen kahden vuoden aikana joukkue on hävinnyt maaliodottamataiston vain viisi kertaa ja kaksi niistäkin on ollut erittäin pienellä, alle 0,05 marginaalilla.

Mestareiden liigan epäonnistumiset ovat luoneet tietynlaisen varjon Cityn menestyskausien ylle. Cup-muotoisen kilpailun suola on siinä, että yksittäisissä otteluissa pitkässä juoksussa tilastollisesti paras joukkue ei aina voita. Todennäköisyyksiä eniten roskakoriin heittänyt ryhmä lienee kevään 2012 eurokuningas Chelsea, jonka voitto oli uskomaton sattumien summa.

Päättyneen kauden osalta Guardiolan ryhmän kilpi kiiltää kirkkaampana Liverpoolin ansiosta. Jürgen Kloppin joukkue oli ainoastaan piirun verran perässä. City tarvitsi mestaruuteen lopulta 14 voiton putken, ja Liverpoolin luoma haaste pakotti joukkueen laittamaan vieläkin isompaa vaihdetta silmään.

Ensi kaudella kaikki voi olla toisin. Esimerkiksi Vasemmiston futisseppä Paavo Arhinmäki arveli Twitterissä Liverpoolin juhlivan mestaruutta ensi vuonna. Väitettä puoltaa se, että City joutuu luomaan nahkansa uudestaan. Pelaajat ovat iäkkäämpiä, ja muutoksia tapahtuu. Ensimmäinen lähtijä oli puolustuksen johtohahmo Vincent Kompany.

Toisaalta Guardiolan joukkueissa kukaan ei ole korvaamaton. Pepin myllyssä lupaavista nuorista ja aiemmin hieman A-korin alapuolella operoineista pelaajista on kehittynyt entistä parempia osana systeemiä. Tämän kauden osalta esille voi nostaa muun muassa Bernardo Silvan ja Oleksandr Zinchenkon nimet. Paras kykenee uusiutumaan, joten Poolin haaste on kova. Muut tulevat kaukana takana.

Vakiokupongilla on siirrytty kesäkentille, eli lauantaikierrokselta löytyy nyt kotimaisten sarjojen otteluita. Veikkausliigassa suurin mielenkiinto kohdistuu omistajanvaihdoksen kokeneen HIFK:n ja kuntopuntarin kärkijoukkue Interin kohtaamiseen. Turkulaisten hyökkäyskalusto on kovassa vireessä, joten kohteeseen kelpaa merkiksi varma vierasvoitto.

Ykkösessä nähdään kärkitaisto AC Oulun ja TPS:n välillä. Maalikarkeloita ei ole odotettavissa, joten kotivoitto varmistetaan ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 25.5. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2 (X), 1, 1 (X), X (2), 2, X (2), 1, 1, 1 (2), X (2), 1, 1.