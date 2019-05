Lehtikuva/Paul Ellis

Raportoija Philip Alstonin mukaan konservatiivihallitukset ovat tällä vuosikymmenellä tarkoituksellisesti romahduttaneet sosiaaliset turvaverkot.

YK:n raportoija Philip Alston julkaisi keskiviikkona murskaavan raportin Ison-Britannian leikkauspolitiikasta tällä vuosikymmenellä.

”On vaikea kuvitella parempaa reseptiä epätasa-arvon ja köyhyyden pahentamiseksi ja tulevaisuuden näköalojen viemiseksi miljoonilta ihmisiltä”, Alston sanoi raporttia julkistaessaan.

Raportin mukaan yli viidesosa briteistä, 14 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä. Maassa on 66 miljoonaa asukasta.

”Digitaalinen versio Dickensin tunnetuksi tekemistä pakkotyölaitoksista.”

Raportin mukaan nälkä ja kodittomuus ovat ennätystasolla, joidenkin ihmisryhmien elinajan odote on pudonnut, julkisia palveluja on yhä vähemmän ja poliiseja on vähennetty. Pienituloisten mahdollisuudet saada asiansa oikeuteen on dramaattisesti heikentynyt oikeusapuun tehtyjen leikkausten takia.

Alstonin mukaan syynä on Britannian hallitusten vuodesta 2010 lähtien noudattama leikkauspolitiikka. Hallitusvalta siirtyi 2010 konservatiiveille, aluksi yhdessä liberaalidemokraattien kanssa ja sittemmin yksin.

Turvaverkkoja karsittu

Alston toteaa raportissaan, että hallituksen toimet ovat olleet ”selvässä ristiriidassa maan ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa”. Leikkauspolitiikka heijastaa ”raakaa ja piittaamatonta ajatustapaa”, sitä on ajettu ideologisista eikä taloudellisista syistä, ja se on ajanut miljoonat ihmiset kurjuuteen.

Sosiaalista turvaverkkoa on ”järjestelmällisesti ja tylysti” nakerrettu.

Raportti arvioi, että lapsiköyhyys nousee vuoteen 2021 mennessä peräti 41 prosenttiin. Yli 65-vuotiaista 16 prosenttia elää köyhyydessä. Miljoonat työssäkäyvät eivät tule palkoillaan toimeen, vaan joutuvat turvautumaan hyväntekeväisyyteen.

Ruoka-apua joudutaan jakamaan laajasti, kodittomuus ja kadulla nukkuminen ovat lisääntyneet huomattavasti, kymmenet tuhannet köyhät perheet ovat joutuneet asumaan kaukana kouluistaan, työpaikoistaan ja vanhoista yhteisöistään.

Valtakunnallinen politiikka on vienyt myös paikallisviranomaisilta mahdollisuuksia tarjota turvaverkkoa. Sosiaalipalveluja on leikattu, kirjastoja, yhteisökeskuksia ja nuorisotaloja on suljettu, kulttuuritiloja ja puistoja on myyty yksityisille. Yksinäisyys ja eristyneisyys ovat kasvaneet niin, että hallitus on nimittänyt ministerin vastaamaan itsemurhien ehkäisystä.

Alstonin mukaan ”suuri osa siitä liimasta, jolla Britannian yhteiskuntaa on pidetty koossa toisesta maailmansodasta lähtien, on tarkoituksellisesti poistettu”.

Seurauksista ei ole piitattu

Raporttimatkallaan marraskuussa Alston kertoi tavanneensa naisia, jotka joutuvat myymään seksiä saadakseen yösijan; nuoria, jotka pitävät jengejä ainoana tienä pois kurjuudesta; sairaita ja vammaisia, joiden oli käsketty mennä töihin tukien menettämisen uhalla, vastoin lääkärin mielipidettä. Toiset joutuvat valitsemaan, lämmittävätkö he kotinsa vai hankkivatko ruokaa.

Raportin mukaan ”joistakin tarkkailijoista voi näyttää siltä, että työ- ja eläkeministeriö on saanut tehtäväkseen kehittää digitaalinen ja steriilimpi versio Charles Dickensin tunnetuksi tekemistä, 1800-luvun pahamaineisista pakkotyölaitoksista, sen sijaan että olisi pyritty vastaamaan luovasti ja myötätuntoisesti niiden ihmisen todellisiin tarpeisiin, joiden osaksi on tullut laaja taloudellinen epävarmuus automaation, nollatuntisopimusten ja nopeasti kasvavan epätasa-arvon aiheuttaman nopean muutoksen aikakautena”.

Alstonin mukaan hallitus on jatkanut vuonna 2010 omaksutulla linjalla ”juurikaan tahtia hiljentämättä traagisista sosiaalisista seurauksista huolimatta”.

Alstonin toimenkuva on raportoida äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Ministeriö: Onnellinen maa

Ministerit ovat Alstonin mukaan kiistäneet ”tuskaa ja kurjuutta aiheuttavan ideologisen projektin” aiheuttamat ongelmat. Tällä Alston viittaa hänen alustavan raporttinsa marraskuussa aiheuttamaan reaktioon. Hallitus tuomitsi sen poliittiseksi ja jätti huomiotta.

Britannian työ- ja eläkeministeriö kommentoi keskiviikkona Independent-lehdessä, että hallitus ottaa köyhyyden torjumisen ”äärimmäisen vakavasti”.

Ministeriön mukaan ”YK:n oma data osoittaa, että Britannia on eräs maailman onnellisimmista asuinpaikoista, ja muista maista tullaan tänne saamaan tietoja siitä, miten autamme ihmisiä parantamaan elämäänsä”.

Alstonin raportti keskittyy tämän vuosikymmenen konservatiivihallitusten kauteen. Hyvinvointivaltioon tehtiin kuitenkin leikkauksia myös Tony Blairin vuonna 1997 alkaneella työväenpuolueen hallituskaudella. Blairin ”New Labour” halusi päästä eroon puolueen vanhasta maineesta.

Tunnettu vasemmistolainen kolumnisti Owen Jones muistutti keskiviikkona Guardian-lehdessä, että vuoden 2017 vaaliohjelmassaankin työväenpuolue sitoutui vain osittain kumoamaan konservatiivien tekemät leikkaukset.

Jones muistutti myös, että tutkimuksen mukaan sosiaaliturvaan tehdyillä leikkauksilla oli ratkaiseva vaikutus brexit-äänestyksen tulokseen.