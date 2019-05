Lehtikuva/Vesa Moilanen

Antti Rinne kertoi, että osa uudistuksesta valmistellaan parlamentaarisesti.

Soten hallintomalli on ratkaistu, kertoi hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne torstaiaamuna.

– Se on itsehallintoalue, jota kutsutaan maakunnaksi. Niitä tulee 18. Oleellista on, että julkinen sektori on palvelujen pääjärjestäjä ja tuottaja tässä mallissa. Tämän vuoden loppuun mennessä selvitetään, voivatko kaupungit ja kunnat toimia myös tuottajina. Myös se selvitetään vuoden loppuun mennessä, tuleeko pääkaupunkiseudulle erilliskysymys.

Erityisesti verotuksen ja monikanavarahoituksen osalta tulossa on parlamentaarinen valmistelu.

Talouteen ja verotukseen liittyvien työryhmien työ on vielä kesken.

– Ei siellä välttämättä hinkkaa mikään, mutta asiat täytyy ratkoa, Rinne sanoi.

– Kun nähdään kokonaisuus, niin näiden työryhmien työtä tarvitaan vielä. Joudumme varmaan käyttämään talous- ja veroryhmää puheenjohtajapöydän tukena, että nähdään, että rahat riittävät siihen mitä päätetään.