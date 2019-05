Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kommentti: Oikeistopopulisteissa on aina niitä, joille kulloinenkin linja ei ole riittävän kova.

Jossain mielessä tämä on huvittavaakin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on nyt rasismikohun keskipisteessä puolueensa nuorisojärjestön tempausten takia. Tuorein on PS-Nuorten eurovaalitwiitti, jossa kehotetaan äänestämään perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi siinä kuvatuilta tummaihoisilta ihmisiltä.

Tätä ennen Halla-aho on kiistellyt puolueensa nuorisojärjestön kanssa etnonationalismista eli siitä, että osa sen johtajista haluaisi ”ei-suomalaiset”, muun muassa juutalaiset ja romanit pois Suomesta. PS-Nuorten jyrkin siipi korostaa valkoisen ihonvärin merkitystä suomalaisuuden määrittelyssä. Osa puolueen kansanedustajista kutsuu näitä PS-Nuoria ”ihmisvihaajiksi”.

Keskiviikkona Halla-aho puuttui Facebookissa nuorisojärjestön toimintaan:

”Valitettavasti nuorisojärjestössä on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät tunnu ymmärtävän ja hyväksyvän puolueen linjaa ja joiden toiminta keskittyy puolueen ja nuorisojärjestön itsensä vahingoittamiseen esimerkiksi hyökkäilemällä puolueen omia ehdokkaita vastaan. Nämä ihmiset ovat väärässä puolueessa”, hän kirjoittaa.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten tavoitteena on lopettaa ”haitallinen” maahanmuutto, mutta ei ”ihmisten geeniperimän tarkkailu tai suomalaisuuden määrittely ja rajaaminen tällaisin kriteerein”.

Jussi Halla-aho on nyt siinä tilanteessa, missä hänen edeltäjänsä Timo Soini kymmenisen vuotta sitten. Silloin nousussa olevaan puolueeseen tuli radikaaleja, joita voisi yhtä hyvin kutsua ihmisvihaajiksi.

Yksi heistä kirjoitti muun muassa näin: ”Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.”

Soini otti tämän kirjoittaneen Halla-ahon puolueeseen ja antoi yhä vastuullisempia tehtäviä. Hän ei välittänyt varoituksista, että rasistisiipi kaappaa lopulta koko puolueen – ja kuinkas sitten kävikään?

Jussi Halla-aho maistaa nyt omaa lääkettään. Soini antoi vallanhalussaan rasismin rehottaa niin että se tuhosi hänen elämäntyönsä. Nyt on seuraajan vuoro ratkaista, haluaako hän toimia astinlautana jollekin vielä pahemmalle.