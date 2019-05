Lehtikuva/Loic Venance

Valeuutisia levittävillä tileillä jaettiin valkoista ylivaltaa kannattavia ja äärioikeiston puolueita tukevaa sisältöä. Ne saivat paljon enemmän seuraajia kuin puolueiden viralliset sivustot.

Kansalaisjärjestö Avaaz julkaisi keskiviikkona raportin, jossa kerrotaan äärioikeiston vihapuheen levittämisestä internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

Avaaz kertoi löytäneensä yli 500 epäilyttävää eurooppalaista ryhmää ja Facebook-sivustoa, joissa levitettiin valeuutisia tai niissä käytettiin valesivustoja tai valeprofiileja hakemaan näkyvyyttä niiden tukemille sisällöille.

Avaaz on pienlahjoittajien tuella toimiva järjestö, joka pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, ympäristöaktivismia ja sosiaalisia oikeuksia erityisesti vetoomuskampanjoilla netissä.

Valesivustoilla ja valeprofiileilla haettiin näkyvyyttä niiden tukemille sisällöille.

Avaaz teki tutkimuksensa omin voimin, mutta raportoi tuloksista Facebookille. Facebook on sulkenut Avaazin ilmiantamia tilejä. Poistetuilla tileillä on ollut 6 miljoonaa seuraajaa, ja Facebookin tutkittavana on vielä tilejä, joilla on yhteensä 26 miljoonaa seuraajaa.

Avaazin paljastamat sivustot olivat paljon suositumpia kuin mitkään äärioikeiston viralliset sivustot. Facebookin jo poistamilla tileillä on ollut yli 500 miljoonaa käyntiä.

ILMOITUS

Kauneudenhoitoa syöttinä

Avaazin raportissa kerrotaan yksityiskohtaisemmin äärioikeiston tileistä EU:n suurimmissa jäsenmaissa Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Ranskassa ja Saksassa.

Esimerkiksi Ranskasta löytyi tilejä, jotka jakoivat valkoista ylivaltaa kannattavaa sisältöä. Saksasta paljastettiin holokaustin kiistämistä edistäviä tilejä sekä äärioikeiston AfD-puoluetta tukevia valesivustoja.

Italiassa oli sivustoja, jotka houkuttelivat kävijöitä esimerkiksi kauneudenhoitoon, jalkapalloon ja terveyteen liittyvällä sisällöllä, mutta kirjautumisen jälkeen ne alkoivat jakaa poliittista, esimerkiksi Matteo Salvinin äärioikeistolaista Lega-puoluetta tukevaa sisältöä.

Italialaisilla tileillä esimerkiksi jaettiin jo moneen otteeseen valheelliseksi osoitettua videota, jossa maahanmuuttajat muka hajottavat poliisiautoa. Tosiasiassa kyseessä on kohtaus eräästä elokuvasta.

Avaazin mukaan äärioikeistoa buustaavissa sivustoissa ei ole kyse pelkästään tämän kevään eurovaaleihin vaikuttamisesta, vaan monia niistä on rakennettu pitkäjänteisesti vuosien työllä levittämään valheellista informaatiota.