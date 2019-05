Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallitusneuvottelut ovat venymässä ensi viikolle.

Hallitusneuvottelujen aamupäivän ohjelmassa keskiviikkona on puheenjohtajien palaveri, missä katsotaan aikatauluja. Neuvotteluja vetävän Antti Rinteen mukaan ohjelma ei taida sittenkään valmistua jo perjantaina niin kuin oli suunniteltu. Syynä on se, että puolueiden puheenjohtajat joutuvat osallistumaan ja valmistautumaan vielä moniin eurovaalikeskusteluihin.

– Nyt näyttää, että tarvitaan ehkä pari päivää lisää, Rinne kertoi aamulla.

Itse neuvottelujen hän kertoi jälleen etenevän hyvin. Ilmiöpöydistä kaksi kolmasosaa on saanut työnsä valmiiksi ja hyvin paljon on jo materiaalia, mitä voidaan käydä läpi puheenjohtajapöydässä. Parista pöydästä ei ole tullut mitään ratkaistavaa puheenjohtajille, muista on tullut muutamia asioita.

Kesken ovat Rinteen mukaan ilmasto, talous ja verotus.

Keskiviikkona Rinne sanoi, että tulevan hallituksen ei tarvitse tehdä mitään leikkauksia. Pysyviin menoihin aiotaan käyttää miljardi euroa lisää ja lisäksi investointeihin satoja miljoonia.

– Lähdemme rakentamaan sellaista tulevaisuutta, jossa jokainen suomalainen voi kokea, että eriarvoisuus vähenee. Saadaan tehtyä investointeja tulevaisuuteen, jolloin Suomi pärjää 2030-luvulla, Rinne kertoi.

Yhdeksi rahoituksen lähteeksi on arvailtu valtion omaisuuden myyntiä, minkä takia vasemmistoliitto otti neuvotteluissa maanantaina lyhyen aikalisän.

Keskiviikolta Rinteen mieleen jäi vaikutelma, että kaikkien hallitusneuvotteluissa mukana olevien tavoitteena on yhteinen hallitus.

– Jos tämä on tavoitetila, niin kyllä ne ratkaisut löytyvät.

Ainoa yksityiskohta, jota Rinne torstaiaamuna kommentoi oli, että ”yritystukiin on tulossa muutoksia”.