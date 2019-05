Lehtikuva/Jonathan Nackstrand

Pahin vaihtoehto hukuttaisi useita suurkaupunkeja ja ajaisi satoja miljoonia ihmisiä pakolaisiksi.

Uuden arvion mukaan ilmastonmuutos saattaa nostaa merenpintaa paljon enemmän kuin aikaisemmin kuin on oletettu.

Tähän saakka on lähdetty arviosta, jonka mukaan maailman merien pinta nousisi enimmillään noin metrin vuoteen 2100 mennessä. Tämä perustuu kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raporttiin vuodelta 2013, jossa vaihteluväliksi arvioitiin 52–98 senttiä, mikäli kasvihuonekaasujen päästöjä ei vähennetä.

Arviota pidettiin jo tuolloin hyvin varovaisena. Nyt Yhdysvaltain tiedeakatemian laatimassa uudessa arviossa haarukkaa on lavennettu huomattavasti. Merenpinnan nousun arvioidaan olevan välillä 62–238 senttiä.

2,4 metrin nousu toteutuisi siinä tapauksessa, että ilmasto lämpenisi 5 astetta.

Kovin todennäköinen ei korkein arvio ole. Sen toteutumismahdollisuutena pidetään 5 prosenttia. Mutta toisin sanottuna: kuka lähtisi ylittämään katua, jos siinä olisi yksi mahdollisuus 20:stä jäädä auton alle?

Jos ilmaston lämpeneminen pysyy enintään 2 asteessa, on Grönlannin jäätiköiden sulaminen suurin merien pintaan vaikuttava tekijä. Ilmaston lämmetessä sitä enemmän, kasvaa Antarktiksen paljon suurempien jäämassojen merkitys.

ILMOITUS

Arvioidun vaihteluvälin yläraja, lähes 2,4 metriä, toteutuisi siinä tapauksessa, että ilmasto lämpenisi 5 astetta.

Mannerjäätiköiden sulamisen lisäksi on laskelmissa otettu huomioon meriveden lämpölaajeneminen sekä muiden, pienempien jäätiköiden sulaminen.

Suurkaupunkeja pinnan alle

Tutkimuksen mukaan maapallolta peittyisi pahimmassa tapauksessa meren alle 1,79 miljoonaa neliökilometriä maata. Vertailun vuoksi: Euroopan unionin pinta-ala on 4,48 miljoonaa neliökilometriä.

Meren alle peittyisi kokonaan tai osittain useita suurkaupunkeja, kuten New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, Shanghai ja Lontoo, sekä hedelmällisiä viljelyalueita kuten Niilin suisto. Suuri osa Bangladeshista muuttuisi asumiskelvottomaksi.

Merenpinnan nousu ajaisi lähes 200 miljoonaa ihmistä pakolaisiksi.

Uusi arvio on julkaistu Proceedings of the National Academy of Sciences -aikakausjulkaisussa.