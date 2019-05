Jarmo Lintunen

Teollisuusliitto odottaa, että Suomen uuden hallituksen myötä myös hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välisessä yhteistyössä palataan normaaliin käytäntöön.

– Odotamme, että suomalainen sopimisen ja neuvottelemisen kulttuuri palautetaan taas kunniaan. Siinä ei yksikään osapuoli voi olla sanelijan roolissa, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi liiton valtuuston kevätkokouksessa Helsingissä.

Uuden hallituksen tärkein tehtävä on Aallon mukaan nähdä hieman pidemmälle ja samalla varmistaa työkalut seuraavaa taloudellista notkahdusta varten. Teollisuuden kilpailukyvystä on pidettävä huolta ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformi on korkealla ay-liikkeen tavoitelistalla.

EK:n puheet epävakaista työmarkkinoista ihmetyttää

Aalto ihmetteli työnantajien Elinkeinoelämä Keskusliiton EK:n puheita Suomen epävakaista työmarkkinoista ja laittomista lakoista. Samaan aikaan Metsä Group suunnittelee jätti-investointia, jota Teollisuusliittokin vankasti kannattaa.

– Eikö tällaisen jättihankkeen suunnitteleminen ja toteuttaminen osoita, että Suomea pidetään hyvänä ja vakaana toimintaympäristönä, jonne kannattaa investoida. Toivottavasti tämä valaa uskoa myös muun teollisuuden investointeihin, Aalto sanoi.

EU:n työsuojelusäännöksiä vahvistettava

Liiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen muistutti, että palkansaajien etu on EU:n työsuojelusäännösten ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.

– Tarvitsemme EU-parlamenttiin sellaisia edustajia, jotka sitoutuvat näiden asioiden edistämiseen ja vaalimiseen, Lehtonen totesi.

Teollisuusliitto julkisti valtuuston ensimmäisenä kokouspäivänä myös uusimman suhdannekatsauksensa. Siinä käsitellään mm. ulkomaisen työvoiman merkitystä eri teollisuusaloilla.