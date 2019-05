Lehtikuva/Emmi Korhonen

Li Andersson: Neuvottelutulos arvioidaan kokonaisuutena.

Hallitusneuvottelut ovat jatkuneet maanantaina iltapäivällä oltuaan jonkin aikaa keskeytyksissä. Helsingin Sanomien mukaan keskeytymisen syy oli se, ettei vasemmistoliitto hyväksynyt väylähankkeiden rahoittamista valtion omaisuutta myymällä. Keskusta taas ei halua rahoittaa niitä velalla.

HS:n tietojen mukaan vasemmistoliitto tekee lopullisen ratkaisunsa asiassa vasta sitten, kun talouden raamista on kokonaisuus on tiedossa.

Säätytalolta iltapäivällä poistunut vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vahvisti Verkkouutisten mukaan puolueen jatkavan hallitusneuvotteluita.

– Me olemme esittäneet näkemyksiämme rahoitukseen liittyen ja nyt neuvottelut jatkuvat. Me arvioimme sitten neuvottelutulosta kokonaisuutena, kun se on valmis, Andersson sanoi toimittajille.

Tiettävästi Säätytalolla hallitusohjelmasta neuvottelevat puolueet aikovat laittaa liikkeelle yleissuunnittelun nopeasta radasta Helsingistä Turkuun, Tampereelle sekä itäiseen Suomeen mahdollisesti Porvoon ja Kouvolan kautta.

Näihin ja muihin väylähankkeisiin laitettaisiin sitä enemmän rahaa, mitä enemmän esimerkiksi työttömyys alkaa nousta. Kysymys on joka tapauksessa sadoista miljoonista euroista.